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تكريم 119 فائزة في مسابقة الخرافي لحفظ القرآن

3/7/2024 8:59:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
كرمت مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي السنوية لحفظ القرآن الكريم الفائزات في المسابقة التي تقام تحت رعاية مديرة جامعة الكويت سابقا د.فايزة الخرافي في دورتها الـ 25، والتي تقام سنويا بإشراف «بيت القرآن» بالفحيحيل، والتي شارك فيها 47 جنسية، وبلغ عدد المشاركين لهذا العام من الجنسين أكثر من 3500 متسابق ومتسابقة.
وقالت ندى الخرافي، نيابة عن راعية الحفل: أعرب عن سعادتي لوجودي بينكم لتكريم الفائزات في مسابقة جدي المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي الخامسة والعشرين لتحفيظ القرآن الكريم، وأشعر بالفخر والامتنان وأنا أقوم بتسليم الجوائز للفائزات من جميع الفئات (البراعم الكويتيين والناشئة والمقيمين والنساء) بالنيابة عن د.فايزة الخرافي، فلها كل الشكر والتقدير لرعايتها المسابقة. ووجهت الخرافي شكرها الى جميع القائمات على تنظيم ونجاح المسابقة التي نشأت بمبادرة من عمي المرحوم جاسم الخرافي عام 1997 بالتنسيق مع «بيت القرآن» الذي يشرف على المسابقة، مؤكدة اهمية تربية وتنشئة الابناء على حفظ كتاب الله. وشكرت الجهات المشاركة من «بشائر الخير» ودور الرعاية الاجتماعية وجمعية المكفوفين الكويتية والنادي الكويتي للمعاقين والنادي الكويتي للصم والبكم لما قامت به جميعا من جهود طيبة لرعاية المتسابقين المشاركين، وان تكون المسابقة على هذا المستوى الراقي من التنظيم، وشكرت كل المشاركات اللاتي قمن بمجهود رائع لحفظ القرآن الكريم، وقالت: ندعو الله ان يعود ذلك بالنفع على المجتمع الكويتي واعداد جيل صالح مسلم يتحلى بأخلاق القرآن متزودا بآدابه مهتديا بهديه.
وذكرت ان المسابقة تقام محليا على شكلها العام لكن في حقيقتها تعتبر مسابقة دولية، اذ يشارك فيها العديد من الجنسيات وتشهد نموا عاما بعد عام، حيث انها بدأت بـ 900 مشارك ووصلت الى اكثر من 3500، لافتة الى ان المسابقة جاءت تخليدا لذكرى المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي، وقام بعدها المسؤولون في «بيت القرآن» بالفحيحيل ممثلا في رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ناصر حمود الدبوس بالإدارة الكاملة والتنفيذ للمسابقة بمشاركة كثير من الهيئات الحكومية والأهلية.

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