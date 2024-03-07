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وفد من ((النجاة الخيرية)) في زيارة لدولة تشاد

3/7/2024 8:59:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل وفد من جمعية النجاة الخيرية لجمهورية تشاد، وذلك لتفقد أحوال اللاجئين السودانيين هناك، وإطلاق مبادرة «مليون إفطار صائم» يوم الجمعة المقبل.
وقال رئيس الوفد ومدير الموارد والحملات بالجمعية عبدالغفور العبدالغفور: نتواجد حاليا في تشاد ومعنا فريق من الشباب الكويتي، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وسنقوم خلال هذه الرحلة بتوثيق حملة إفطار صائم للمتبرعين، والإشراف على التنفيذ وتوزيع السلال الرمضانية.

MENAFN07032024000130011022ID1107948254

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