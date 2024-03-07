وفد من ((النجاة الخيرية)) في زيارة لدولة تشاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل وفد من جمعية النجاة الخيرية لجمهورية تشاد، وذلك لتفقد أحوال اللاجئين السودانيين هناك، وإطلاق مبادرة «مليون إفطار صائم» يوم الجمعة المقبل.
وقال رئيس الوفد ومدير الموارد والحملات بالجمعية عبدالغفور العبدالغفور: نتواجد حاليا في تشاد ومعنا فريق من الشباب الكويتي، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وسنقوم خلال هذه الرحلة بتوثيق حملة إفطار صائم للمتبرعين، والإشراف على التنفيذ وتوزيع السلال الرمضانية.
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