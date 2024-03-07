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وزير الخارجية بحث مع نظيريه التونسي والجزائري تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

3/7/2024 8:59:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 161 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، اضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة الجهود المتخذة حيال إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.
وثمّن اليحيا لنظيره الجزائري الجهود المقدرة التي تقوم بها بلاده خلال ولايتها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024 - 2025، مقدرا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار متابعة الملفات الوطنية العالقة في مجلس الأمن، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد للجزائر والنجاح في تحقيق مقاصد وأهداف المجلس نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالوزير المكلف بمهمات وزير الخارجية بدولة ليبيا الشقيقة الطاهر سالم الباعور.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

MENAFN07032024000130011022ID1107948253

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