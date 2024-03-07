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وزير الإعلام: العلاقات الكويتية ـ السعودية أصبحت نموذجاً فريداً يحتذى في العلاقات بين الدول

3/7/2024 8:59:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري إن التعاون مع وزارة الإعلام السعودية يرقى إلى مرحلة التكامل وذلك من خلال التنسيق المستمر والدائم لخدمة مصالح بلدينا.
وأكد الوزير المطيري خلال لقائه نظيره السعودي سلمان الدوسري بمناسبة زيارته للبلاد أن العلاقات الكويتية السعودية متجذرة في أعماق التاريخ في ظل قيادتي البلدين المتمثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف أن العلاقات الكويتية ـ السعودية تمضي بخطى واثقة ونظرة ثاقبة حتى أصبحت نموذجا فريدا يحتذى في العلاقات بين الأشقاء والأصدقاء في كل مكان، معربا عن سعادته بزيارة الوزير السعودي التي تأتي ضمن سلسلة الزيارات الأخوية المستمرة بين الجانبين لتعزيز التفاهم المشترك وبحث أطر التعاون البناء في كل المواضيع المشتركة في الجوانب الإعلامية بما يخدم مسيرة الإعلام في البلدين.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما تمتاز به من خصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها شملت التعاون في شتى المجالات التي ننظر لها بعين الاعتزاز والفخر للعلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين.
وأشار إلى التعاون القائم بين البلدين على جميع المستويات خاصة الاعلامية منها، لافتا بهذا الخصوص إلى أوجه هذا التعاون وما تم توقيعه من اتفاقيات إعلامية ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات والى لجان وفرق عمل تم تشكيلها بخصوص التنسيق في المجالات الاعلامية والثقافية.
ولفت كذلك إلى الحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو الأمير وأخيه خادم الحرمين الشريفين، حفظهما الله ورعاهما، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقال المطيري إن قيادة كلا البلدين حريصة على المضي قدما نحو ترجمة عراقة العلاقة التاريخية إلى عمل موحد في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن السعودية ستبقى الشقيقة الكبرى بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي سندا دائما وسدا منيعا لدولنا الخليجية وعونا لمحيطنا العربي والاسلامي وصديقا وفيا لكل الدول والشعوب المحبة للسلام، مضيفا أن لها المكانة العالية والمعزة الرفيعة في قلوب مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي والاسلامي.

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