وزير الدفاع بحث مع نظيره الإيطالي مستجدات المنطقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع وزير الدفاع في الجمهورية الإيطالية الصديقة غويدو كروسيتو أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.
وقالت «الدفاع» في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف استقبل بمقر الوزارة الوزير كروسيتو والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث تم استعراض تطورات التعاون بين البلدين والتطلع إلى الارتقاء به نحو مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة بين الجانبين.
وذكرت أنه تم أيضا تبادل وجهات النظر حيال أبرز التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل والوزير المفوض بإدارة أوروبا بوزارة الخارجية يوسف التنيب والسفير الإيطالي لدى البلاد لورنزو موريني وعدد من كبار الضباط في كلا الجانبين.
MENAFN07032024000130011022ID1107948251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.