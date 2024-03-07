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وزير الدفاع بحث مع نظيره الإيطالي مستجدات المنطقة

3/7/2024 8:59:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع وزير الدفاع في الجمهورية الإيطالية الصديقة غويدو كروسيتو أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.
وقالت «الدفاع» في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف استقبل بمقر الوزارة الوزير كروسيتو والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث تم استعراض تطورات التعاون بين البلدين والتطلع إلى الارتقاء به نحو مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة بين الجانبين.
وذكرت أنه تم أيضا تبادل وجهات النظر حيال أبرز التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل والوزير المفوض بإدارة أوروبا بوزارة الخارجية يوسف التنيب والسفير الإيطالي لدى البلاد لورنزو موريني وعدد من كبار الضباط في كلا الجانبين.

MENAFN07032024000130011022ID1107948251

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