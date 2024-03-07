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وزير الدفاع بحث مع نظيره الأميركي القضايا المشتركة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

3/7/2024 8:59:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع نظيره وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قضايا وموضوعات محل اهتمام مشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ فهد اليوسف من وزير الدفاع الأميركي والذي هنأه خلاله بتوليه مهام منصبه، كما عبر أوستن خلال الاتصال عن شكره لدولة الكويت على دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب اليوسف عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على هذا الاتصال وما تضمنه من مشاعر طيبة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الصديقة، كما وجه الشيخ فهد اليوسف دعوة مفتوحة لنظيره الأميركي لزيارة دولة الكويت في الوقت المناسب للجانبين.

MENAFN07032024000130011022ID1107948250

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