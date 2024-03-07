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الحرس الوطني يختتم تمرين ((إسناد 1)) التكتيكي

3/7/2024 8:59:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، وكبار القادة والضباط، أقيم حفل ختام تمرين «إسناد 1» الذي نفذته وحدات المعاون للإسناد الإداري في معسكر سمو الشيخ سالم العلي.
ونقل وكيل الحرس الوطني للمشاركين في التمرين تحيات وتقدير قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا أن التمرين حقق أهدافه بقياس جاهزية وحدات الإسناد الإداري للقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، والتعامل مع أي حدث طارئ، تنفيذا لتوجيهات القيادة وأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 «حماية وسند».
وأشاد الرفاعي بجهود القائمين على التمرين الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى قيادة المعاون للإسناد الإداري للوقوف على قدرات المنتسبين في دعم وحدات الحرس الوطني والمواقع المكلف بتأمينها، وقياس الجاهزية لتقديم الدعم والإسناد لكل جهات الدولة، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

MENAFN07032024000130011022ID1107948249

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