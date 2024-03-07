Thursday, 07 March 2024 06:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أزرق الناشئين)) إلى معسكر البحرين اليوم

3/7/2024 8:59:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم إلى مملكة البحرين اليوم لإقامة معسكر تدريبي قصير في إطار الاستعدادات لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث سيلعب «ازرق الناشئين» مباراتين وديتين مع منتخب البحرين، الأولي غدا الجمعة والثانية الأحد المقبل. الجدير بالذكر أن قائمة الأزرق تضم اللاعبين من مواليد 2008 و2009.

MENAFN07032024000130011022ID1107948248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث