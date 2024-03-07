((أزرق الناشئين)) إلى معسكر البحرين اليوم

((أزرق الناشئين)) إلى معسكر البحرين اليوم
التاريخ
3/7/2024 8:59:09 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم إلى مملكة البحرين اليوم لإقامة معسكر تدريبي قصير في إطار الاستعدادات لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث سيلعب «ازرق الناشئين» مباراتين وديتين مع منتخب البحرين، الأولي غدا الجمعة والثانية الأحد المقبل. الجدير بالذكر أن قائمة الأزرق تضم اللاعبين من مواليد 2008 و2009.
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