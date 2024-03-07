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وديتان لـ ((الصالات)) مع السعودية

3/7/2024 8:59:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
اعتمد مسؤولو منتخبنا الوطني لكرة الصالات مواجهة منتخب السعودية مرتين وديا في مدينة الدمام يومي 26 و28 الجاري ضمن استعداداته للمشاركة بكأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل. وتلقى «الأزرق» الدعوة من الجانب السعودي لاستضافته أواخر الشهر الجاري، وهو ما لاقى تجاوبا سريعا للموافقة والتوجه إلى الدمام كون المباراتين ستكونان مفيدتين لمنتخبنا.
ومن المقرر أن يقيم منتخبنا الوطني معسكرا تدريبيا في تايلند لمدة أسبوعين، ويلعب خلاله عدة مباريات ودية أحدها سيكون أمام المنتخب المستضيف، قبل الدخول في المعترك القاري المؤهل إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل.
ويبدأ «الأزرق» مشواره في المجموعة الرابعة من كأس آسيا بلقاء البحرين 18 أبريل، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة قوية أمام إيران يوم 22 من الشهر ذاته.
وكانت تدريبات منتخبنا الوطني قد انطلقت الإثنين الماضي في صالة مركز شباب جليب الشيوخ بقيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة.

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