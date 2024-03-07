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اليوم.. نهائي دوري وربة للمرحلة الثانوية

3/7/2024 8:59:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسدل الستار في السادسة مــن مساء اليوم على منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للمرحلة الثانوية، والذي ينظمه الاتحـــاد الكويتـــي الرياضـــي المدرســي والتعليم العالي بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع منتخب منطقة العاصمة التعليمية بقيادة المدرب الوطني نصار وليد نصار مع منتخب منطقة الأحمدي التعليمية بقيادة اللاعب الدولي السابق وليد علي والمقرر لها الملعب الفرعي بستاد جابر الدولي، ويسبق اللقاء في العاشرة صباحا مواجهة منتخب حولي ومنتخب الفروانية لتحديد صاحب المركز الثالث.
وقد أوضح رئيس اللجنة الفنية لدوري المرحلة الثانوية د.علي الضاحي ان اللجنة انتهت من كل الترتيبات لإقامة المباراة النهائية وتتويج المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
من جانبه، أكد نصار وليد نصار أن المباراة النهائية تعد الختام الأمثل لمشوار الفريق بعدما نجح اللاعبون في التأهل للمباراة النهائية، مضيفا: «ثقتنا كبيرة في اللاعبين لتتويج مجهودهم بالفوز بالكأس وإضافة لقب جديد لمنطقة العاصمة التعليمية بعد عودة تنظيم دوري المدارس بعد غياب طويل».
على الجانب الآخر، أشاد وليد علي بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم على استعادة مستواهم وتحقيق التأهل من دور المجموعات بعدما تلقي الفريق الهزيمة في المباراة الافتتاحية ومن بعدها تحققت الانتصارات التي ساهمت في تأهلهم للمباراة النهائية.

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