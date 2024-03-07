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فيصل المطوع.. موهبة التنس الواعدة

3/7/2024 8:59:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يتلمس لاعبنا الصغير فيصل علي المطوع أولى خطواته الدولية مع منتخبنا الوطني للتنس خلال مشاركته الحالية في البطولة الخليجية للبراعم (تحت 12) بالعاصمة البحرينية المنامة، والتي تمتد منافساتها حتى 9 الجاري.
فيصل الذي بدأ ممارسة التنس وهو في الخامسة من عمره، وبحاسة الأب السادسة، لمس والده علي المطوع أمرا لافتا في ابنه وهو يمارس رياضته المفضلة، وتعزز ذلك الشعور يوما بعد آخر بكلمات من مدربين متخصصين في رياضة التنس، فأخذ على عاتقه تطوير إمكانات ابنه الصغير، فأشركه في برامج تدريبية منتظمة بأكاديميات رياضة عالمية في إسبانيا وسويسرا، وما إن عاد إلى وطنه، حتى أخذ بيده إلى نادي خيطان الذي يعد أحد أكثر الأندية اهتماما برياضة «الكرة الصفراء».
لم يتأخر الواعد فيصل (مواليد نوفمبر 2013) في الكشف عن موهبته المتفتحة في التنس، وبعد مشاركات قليلة أخذ موقعه بين أفضل اللاعبين في الكويت، ليحتل الترتيب الثاني، ويتم اختياره لتمثيل منتخبنا في أولى مشاركاته الدولية.
لاعب التنس السابق علي المطوع، وضع لابنه خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى فيصل إلى مستويات متقدمة، وباشر في تنفيذها منذ أكثر من عام، وتلك الخطة تعتمد المشاركات الدولية، والمعسكرات التدريبية المكثفة في أهم وأكبر أكاديميات التنس العالمية، وكان المركز الرابع للبراعم في بطولة مايوركا الإسبانية 2023 دفعة كبيرة لـ «بوفيصل» لكي يواصل رعاية الموهبة التي تتجلى يوما بعد آخر، وجل ما تحتاج إليه مزيد من الدعم المؤسسي من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحاد الكويتي للتنس، والاهتمام من قبل الأجهزة الفنية يضمن تطور مستواه يوما بعد آخر، والرعاية الأسرية توفر له سبل الراحة والاستقرار، لكي يواصل «فيصل» مشواره في رياضة مكلفة ماديا، ومرهقة ذهنيا وجسديا، ويبزغ نجم أساطيرها عادة في الـ 18 عاما فقط.

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