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برجس: بصمة مميزة لـ ((السلة النسائية)) خليجياً وعربياً

3/7/2024 8:59:08 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس، أن فوز منتخب الكويت لثلاثيات كرة السلة للشابات بالمركزين الأول والثالث في بطولتي دول مجلس التعاون الخليجي والبطولة العربية تواليا، هذا الفوز يعد إضافة مهمة لإنجازات كرة السلة الكويتية، وبصمة مميزة للسلة النسائية خليجيا وعربيا.
جاء ذلك خلال استقبال وفد منتخبنا الوطني لـ «ثلاثيات» كرة السلة للشابات (تحت 18 سنة) العائد من سلطنة عُمان في قاعة التشريفات بالمطار مساء أمس الأول، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، ورئيس قسم الأندية الشاملة في الهيئة العامة للرياضة رقية الكندري، وأمين السر العام في اتحاد كرة السلة ثامر الشنفا، وأمين السر المساعد عويد العنزي، وعضو مجلس الإدارة مشعل محمد.
وذكر برجس أن الإنجاز الخليجي والعربي لم يأت من فراغ، بل نتيجة عمل متكامل ومتواصل، مضيفا: «لدينا العديد من المواهب المتميزة، وسنعمل على صقلها وتطويرها في الفترة المقبلة، عبر التركيز على المشاركة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية فضلا عن تنظيم البطولات المحلية».
من جانبها، قالت فاطمة حيات إن فوز شابات «السلة» يؤكد أن لدينا جيلا جديدا من اللاعبات البطلات، نطمح منه خلال الفترة المقبلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرة إلى أن اللاعبات قدمن مستويات كبيرة في البطولتين.
بدوره، أشار ثامر الشنفا إلى أن هذا الإنجاز يعد غير مسبوق على مستوى كرة السلة خلال الفترة الماضية، مضيفا: «الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بالرياضة النسائية، وستشهد الفترة المقبلة اهتماما أشمل بكرة السلة النسائية».
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة (3x3) عويد العنزي، أن الاتحاد منذ أن حظي بنيل ثقة الجمعية العمومية، أولى اهتماما بمسابقات «ثلاثيات» كرة السلة، وأخذ على عاتقة تحسين تصنيف المنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن تصنيف الكويت صعد من المركز 148 إلى المركز 96 خلال الشهر الجاري.

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