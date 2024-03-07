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الفحيحيل يواجه السالمية.. والقادسية يستضيف الشباب

3/7/2024 8:59:08 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تتنافس فرق الدوري الممتاز في الجولة 18 والأخيرة اليوم لزيادة رصيدها من النقاط قبل تقسيمها إلى مجموعتي البطولة «الستة الأوائل» ومجموعة الهبوط «الاربع الأواخر»، حيث يلتقي الفحيحيل الباحث عن مقعد في المقدمة برصيد 20 نقطة مع السالمية الخامس والمتأهل إلى مجموعة البطولة برصيد 24 نقطة على ملعب نادي الشباب، وفي المباراة الثانية يستضيف القادسية الثالث بـ 36 نقطة على ملعبه محمد الحمد الشباب الثامن بـ14 نقطة.
وفي مباراة الفحيحيل والسالمية، فإن الأول لا ملجأ له سوى الفوز على أن يتعثر كاظمة منافسه على المركز السادس غدا أمام العربي كي يضمن مقعدا في مجموعة البطولة حيث يتفوق «البرتقالي» في المواجهات المباشرة «فوز وتعادل»، والفحيحيل من الفرق التي قدمت مستويات فنية مرتفعة هذا الموسم لكنه لم يكن محظوظا في بعض المباريات التي كان أقرب للفوز فيها، كما أن الأخطاء الدفاعية تسببت في خسارته نقاطا ثمينة، من جانبه فإن السالمية بقيادة مدربه انتي ميشا والمتأهل إلى نهائي كأس سمو الأمير ظهر بحالة مغايرة عما كان عليه سابقا إلا في مباراته السابقة التي خسرها من القادسية بهدف بعدما ضمن تواجده في مجموعة البطولة غير أن سيحدد اليوم الفريق السادس في المجموعة.
وفي اللقاء الثاني، يدخل القادسية لقائه مع الشباب للاقتراب اكثر من المركز الثاني على أمل خسارة العربي في مواجهة كاظمة غدا ومن ثم المنافسة على لقب البطولة في المرحلة المقبلة، وقد مر «الأصفر» بحالة غير مستقرة قبل أن ينافس على المراكز الثلاثة الأولى ولكن عليه أن يضاعف من جرعاته الفنية والبدنية في مجموعة البطولة التي تتطلب أداء ثابتا في مباريات حاسمة، أما الشباب فيسعى إلى تعزيز نقاطه قبل الدخول في معمعة البقاء والهبوط رغم صعوبة مهمته.

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