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توقيع عقود تصميم ستادَي الكويت والقادسية الجديدين

3/7/2024 8:59:08 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان عقد تصميم ستاد كرة القدم الجديد بنادي الكويت وأيضا ستاد محمد الحمد بنادي القادسية من دون مضمار، والذي يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير المنشآت الرياضية في الأندية الرياضية وإعادة بناء المنشآت التي مضى على إنشائها أكثر من 50 سنة وفق المعايير والمتطلبات الحديثة واشتراطات الاتحادات الدولية، حيث تم توقيع العقود بحضور مدير إدارة تصميم المشاريع م.حسين تقي ورئيس قسم المشاريع الكبرى م.نورة العثمان ورئيس قسم المشاريع الصغرى م. رانيا الدولة ومدير إدارة الشؤون القانونية هيام الدهام.
وأكد البيدان أن توقيع عقود تصميم مشروعي ستادي ناديي الكويت والقادسية يعد خطوة أولى لتطوير كل المنشآت الرياضية الحالية لتتوافق مع المعايير العالمية في استضافة البطولات الآسيوية والعالمية، مضيفا: راعينا في التصميمات الجديدة ضرورة توفير البنية التحتية لكل المنشآت من مواقف للسيارات أسفل المدرجات بجانب منطقة لكبار الزوار وكبائن خاصة للعائلات ومناطق خدمات للاعبين وصالات تدريب وأماكن للإعلاميين بالإضافة إلى ملعبين للتدريب في كل ناد مجهزين لاستضافة المباريات والتدريبات، ومناطق للخدمات التي ترفع من كفاءة المنشأة لتحقيق الهدف الأمثل للاستدامة لخدمة اللاعبين والمنظومة الرياضية.
وبين أن مدة عقد التصميم 10 شهور تتضمن التصميم والحصول على كل الموافقات من جهات الدولة المختلفة وإعداد كل الوثائق لطرح المشروع للتنفيذ.
وأشار البيدان إلى أنه ضمن خطط الهيئة سيتم إحلال وتطوير ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة وستاد صباح السالم بالنادي العربي خلال الفترة المقبلة.
كما ذكر أن هناك اتجاها لإنشاء عدد من الصالات الرياضية متعددة الأغراض لخدمة الألعاب الجماعية والفردية في الأندية والاتحادات الرياضية.

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