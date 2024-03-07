الجهراء يقلب الطاولة على خيطان بالوقت القاتل

MENAFN - Al-Anbaa) يحيى حميدانقلب الجهراء تأخره بالنتيجة أمام خيطان 0-1 إلى فوز مستحق 2-1 في الوقت القاتل مساء أمس على ستاد «عبدالله الخليفة» في افتتاح الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.

وأصبح رصيد الجهراء 8 نقاط في المركز العاشر والأخير، فيما تجمد رصيد خيطان عند 12 نقطة في المركز التاسع، علما أن الفريقين سيتوجهان للمشاركة في دور تفادي الهبوط الذي سيقام بداية من المرحلة المقبلة بين أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر. ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر منهما في الشوط الأول، بعدما شحت المحاولات الهجومية الخطيرة.

وتحصل خيطان على ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم سعود السمحان بعد لمسة يد من مدافع الجهراء علي البلوشي داخل «المنطقة المحرمة»، وترجمها يعقوب الطراروة بنجاح إلى هدف أول لصالح «الأحمر والأسود» (22).

وحاول الجناح الأيمن محمد العلاطي تعزيز تقدم فريقه بعدما توغل في العمق الجهراوي، ولكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية لمرمى حارس الجهراء نايف العازمي (32). وحاول «الجهراويون» تهديد مرمى حارس خيطان علي فاضل، الا أن التسديدات التي جاءت من عبدالعزيز أسعد والبرازيلي بيدرو كانت ضعيفة، لينتهي الشوط الأول بتفوق خيطان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول «الأحمر والأسود» العودة لتأمين تقدمه والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي كان قريبا من خلالها في هز شباك الجهراء، بيد أن البرازيلي ويلنغتون والبديل حمد الطويل لم يتعاملا كما يجب مع الفرصتين اللتين سنحتا لهما.

وضغط «الجهراويون» في الدقائق الأخيرة وتمكنوا من قلب الطاولة بهدفين، جاء الأول برأس المدافع البرازيلي إيغور سيلفا من ركلة ركنية نفذها مواطنه رودريغو يوري (٨٨)، وأحرز هدف الفوز المتألق بدر العنزي برأسية ايضا بعد الكرة الطويلة التي وصلت له من إيغور (90)، ليخرج الجهراء بانتصار ثمين.