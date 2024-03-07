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منصة الفن المعاصر تقيم المعرض الفني ((أحلام النوير)) بمشاركة فنانات تشكيليات من الكويت

3/7/2024 8:59:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت منصة الفن المعاصر المعرض الفني «أحلام النوير» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس سنويا بمشاركة مجموعة من الفنانات التشكيليات الكويتيات.
ويضم المعرض أعمالا فنية متنوعة في الأسلوب والمضمون وبمساهمة من 8 فنانات من أجيال الرواد والشباب وهن: ثريا البقصمي ولينا حجازي وأميرة أشكناني وابتسام العصفور وسوزان بشناق ومنى مبارك وفريدة البقصمي وفتوح شموه.
وقالت الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي، في تصريح لـ «كونا»، إن المعرض يعكس إبداع المرأة الكويتية وإسهاماتها في المجال الفني، مضيفة أن اللوحات تظهر التنوع الفكري والثقافي للمرأة ودورها في إبراز الوجه الحضاري للبلاد.
وأضافت البقصمي أن المعرض يستمر لمدة شهر مثمنة جهود المرأة ودورها في المجال الفني والاجتماعي.
بدورها، قالت الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور، في كلمة مماثلة لـ «كونا»، إن مشاركتها تتضمن الفلكور الشعبي الكويتي من أزياء ومجوهرات موثقة حضور المرأة ودورها في المجتمع.
وبينت أن مساهمتها بالمعرض تتضمن كذلك 8 لوحات أخرى منها الألعاب الشعبية القديمة منها لعبة «اللقصة» و«أنا الذيب باكلكم» و«الدرباحة»، بالإضافة إلى ألواح فنية تعرض أزياء الفتاة الكويتية عبر لوحة «العيد قديما» إلى جانب ألواح فنية للمجوهرات مثل «المرتهش» و«الهامة».

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