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((حليتوا ريچنا)) بـ ((قصة وطن))

3/7/2024 8:59:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستاهل بلادي، ويستاهل صاحب السمو الأمير سمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، هذي هي الكويت إذا غنت أطربت، وإذا أعطت أشبعت، وإذا انتخت فزعت، ما أحلاه من وطن، وما أجمله من شعب، مرت عليه المحن، فصبر واحتسب، وأسلم أمره لله، واعتصم بحبل الله، ولم يفرقه أحد، ابتدع ديموقراطيته بنفسه واختار قيادته بنفسه منذ 400 عام وحافظ عليها وأخلص لها قبل أن تعرف الديموقراطية، جعل من فقره غنى، رغم قربه من حضارات اربع غنية «الفارسية، والرافدين، والشام، ومصر» تمسك بتراب وطنه، وغدا يجلب مستلزمات الحياة من ماء وطعام وكساء، كما تغدو الطيور لتجلب أرزاقها وتعود لعشها، هكذا كانت «قصة وطن» صنعة رجال ونساء، بنوا دولة، ورسخوا أعراف وحطموا نظريات (بأن ماء الأنهار والخضرة تجذب البشر ثم تكون دولا)، إنها الكويت أرادها الله فأنشأها وصانها ورزقها من فضله، وجعلها سببا من أسباب رزقه للآخرين، فكان أهلها من عباد الله الصالحين الذين كانت دعوتهم «اللهم ارزقنا وارزق منا»، فلله الحمد والشكر على فضله ونعمته.
إنها «قصة وطن» بدأت بقصة وطن وأثمرت فرحة وطن، رغم أنه أوبريت غنائي أبدع القائمون على عرضه بهذا الشكل الفريد، إلا أن له تفاصيل جميلة لا بد من ذكرها، فمجرد فكرته يفوح منها عشق وحب الوطن، ووجود حبيبة الوطن الشيخة أمثال الأحمد، أعطى لهذا المشروع قوة وطاقة لما تملكه هذه السيدة من ذوق وحس فني وإدارة وطاقة تحفز من حولها بالعطاء «الله يرزقها الصحة والعافية».
كما أثبت الشعراء أنهم يتنافسون فيما بينهم بالتعبير عن حبهم لوطنهم بالإبداع الشعري والكلمات التي تلامس القلب والعاطفة، كما أظهرت نغمات الألحان عمق رغبة الملحنين والموسيقيين لتغليف هدية الوطن بإيقاعات وعزف وغناء يتمايل لها السامعون، ولا ننسى ما سر عيوننا من ألوان بهيجة تسر الناظرين من أزياء، ولوحات خلفية، وإضاءة، أما ما قامت به وزارة التربية ببناتها وأبنائها فنتحدث، نقول: نعم كان عملا جبارا استمتعنا به نحن المشاهدين لساعات معدودة، لكننا نقدر المجهود الكبير وراء ذلك، فالعمل الجماعي الاستعراضي وإدارته الفنية والذي استغرق شهورا لا تنسينا الأمانة والمسؤولية التي تحملوها انها أمانة بناتنا وأبنائنا وسلامتهم، فهذا جزء من العبء الجبار الذي حمله القائمون على هذا العمل، فقبلة شكر على رأس كل من عمل وشارك من قريب أو بعيد، ونهمس بإذن الشعب الكويتي ونقول له «هذي هي الكويت دائما متميزة بكل شيء»، فلاحظوا معي:
1- «قصة وطن» إنتاج كويتي ‎%‎100 من الألف إلى الياء.
2- رغم أنه عمل مسرحي موسيقي وغنائي، لكنه راق تمت مراعاة الحشمة وأدب السلوك، من أزياء وحركات راقصة.
2- الاهتمام بالتراث والزي الوطني.
3- القصائد الشعرية وكأنها نابعة من قلب كل كويتي أصيل ففيها التراث وفيها الطابع الديني، من ذكر الله وشكره على نعمه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعلا على لسان كل كويتي.
وختاما أقول للشيخة أمثال: «حليتوا ريچنا» بـ «قصة وطن».
وأستأذن الشيخة أمثال الأحمد، التي تحملت عبء ومسؤولية هذا العمل الجبار أن تتكرم بحمل أسمى معاني الشكر والامتنان لها أولا ولكل من شارك بهذا العمل الجميل، الذي كان ختام المسك لاحتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير.
بالعز والفخر.. تحيا الكويت.

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