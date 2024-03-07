الأمان الرقمي ليس مجرد خيار

(MENAFN
- Al-Anbaa) في ظل الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه المنصات عنصرا أساسيا في حياتنا اليومية، ما يضع الأمان والخصوصية تحت المجهر. ورغم الفوائد الكثيرة التي تقدمها هذه الشبكات، إلا أنها لا تخلو من مخاطر قد تهدد سلامتنا الرقمية. وفي هذا السياق، نقدم مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على أمانكم الرقمي:
أولا: من الضروري إتقان إعدادات الخصوصية في حساباتكم على هذه الشبكات، مع ضمان ألا تكون المعلومات الشخصية كرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني متاحة للجميع، خاصة في الحسابات الشخصية.
ثانيا: يجب التحلي بالحيطة والحذر من الروابط المجهولة والرسائل القادمة من مصادر غير موثوقة، التي قد تكون بوابة للهجمات السيبرانية أو لتثبيت برمجيات خبيثة.
ثالثا: استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، مع الحرص على تضمين مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز، يعزز من أمان حساباتكم.
رابعا: تجنبوا مشاركة معلومات شخصية حساسة علنا، كعناوين منازلكم أو تواريخ ميلادكم، للوقاية من الاحتيال أو سرقة الهوية.
خامسا: تفعيل التحقق الثنائي يضيف طبقة حماية إضافية، ما يجعل الوصول إلى حسابكم أمرا يتطلب أكثر من مجرد كلمة مرور.
سادسا: كونوا واعين بأن المعلومات التي تشارك على الإنترنت قد تبقى للأبد، لذا تحروا الدقة والحذر في نوعية المعلومات والصور التي تقررون مشاركتها.
وفي الختام، وفي عالم يتزايد ترابطه عبر شبكات التواصل، يصبح الوعي والحذر من العناصر الأساسية لتجربة تفاعلية آمنة وإيجابية، فالأمان الرقمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة، وباتباع هذه النصائح، نضمن بناء فضاء رقمي آمن لنا وللآخرين.
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