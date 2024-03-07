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الأمان الرقمي ليس مجرد خيار

3/7/2024 8:59:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ظل الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه المنصات عنصرا أساسيا في حياتنا اليومية، ما يضع الأمان والخصوصية تحت المجهر. ورغم الفوائد الكثيرة التي تقدمها هذه الشبكات، إلا أنها لا تخلو من مخاطر قد تهدد سلامتنا الرقمية. وفي هذا السياق، نقدم مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على أمانكم الرقمي:
أولا: من الضروري إتقان إعدادات الخصوصية في حساباتكم على هذه الشبكات، مع ضمان ألا تكون المعلومات الشخصية كرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني متاحة للجميع، خاصة في الحسابات الشخصية.
ثانيا: يجب التحلي بالحيطة والحذر من الروابط المجهولة والرسائل القادمة من مصادر غير موثوقة، التي قد تكون بوابة للهجمات السيبرانية أو لتثبيت برمجيات خبيثة.
ثالثا: استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، مع الحرص على تضمين مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز، يعزز من أمان حساباتكم.
رابعا: تجنبوا مشاركة معلومات شخصية حساسة علنا، كعناوين منازلكم أو تواريخ ميلادكم، للوقاية من الاحتيال أو سرقة الهوية.
خامسا: تفعيل التحقق الثنائي يضيف طبقة حماية إضافية، ما يجعل الوصول إلى حسابكم أمرا يتطلب أكثر من مجرد كلمة مرور.
سادسا: كونوا واعين بأن المعلومات التي تشارك على الإنترنت قد تبقى للأبد، لذا تحروا الدقة والحذر في نوعية المعلومات والصور التي تقررون مشاركتها.
وفي الختام، وفي عالم يتزايد ترابطه عبر شبكات التواصل، يصبح الوعي والحذر من العناصر الأساسية لتجربة تفاعلية آمنة وإيجابية، فالأمان الرقمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة، وباتباع هذه النصائح، نضمن بناء فضاء رقمي آمن لنا وللآخرين.

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