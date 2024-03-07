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7 أيام من العروض المسرحية

3/7/2024 8:59:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في هذا العام حالفني الحظ بأن أتمتع على مدار أسبوع كامل بعروض بانوراما مسرحية جمعت الكثير من المذاهب والمدارس المسرحية الحديثة من خلال مهرجان الكويت المسرحي الـ 27.
سبعة أيام شاهدنا خلالها 7 عروض متنوعة، وكل عرض تميز عن الآخر بمنهج جديد ومدرسة مسرحية حديثة سواء على صعيد الإخراج أو السينوغرافيا أو الديكور أو الإضاءة، عروض تميزت بنكهات مسرحية مختلفة، فمنها ما حاكت الواقع وتناقشت أطراف أحداثها من خلال المدرسة الواقعية مثل «قضية فلسطين» التي تجسدت أحداثها في دمج الواقع بالرمز، وعروض حاكت الإنسان وغربته عن مجتمعه من خلال مدرسة الوجودية والعبثية، وأخرى حيكت خيوط أحداثها ببراعة، من خلال المدرسة الملحمية وغيرها من مدارس مسرحية تم عرضها في المهرجان ولاقت تجاوبا رائعا وتفاعلا من الجمهور.
سبعة أيام عشناها بعيدا عمن هو الفائز، ومن هو الأفضل، لأن ما يتبقى للمتلقي وتاريخ المسرح هو تيمة العروض وكيفية معالجتها وفق المدارس المسرحية الحديثة، هذا هو التطوير برأيي، بأن نحاكي قضايانا بمنهجية جديدة وصورة متطورة بعيدة عن المسرح الأرسطي وقواعده، هذا لا يعني أننا نقوم بإلغاء القواعد والقوالب المسرحية القديمة، ولكن حان الوقت لأن يرى المستقبل وجيل المسرح الجديد ما يقرأ عنه من مدارس ومذاهب نقدية ومسرحية حديثة على أرض الواقع من خلال مسرحه، وهذا ما رأيناه من شباب المسرح الجديد في مهرجان الكويت المسرحي 27.
مسك الختام: ألف مبارك لمن حالفه الحظ بالفوز، ومبارك لكل العروض التي شاركت مهرجان الكويت المسرحي الـ 27، لأن جميع الفرق في هذا المهرجان تميزت بالفعل بمدارسها المسرحية، وتنوعت في إبداعاتها خلال الأيام السبعة.

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