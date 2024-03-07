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وقفات من السبق القرآني

3/7/2024 8:59:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سبق أن ذكرت في مقالة قديمة لي مراحل تطور الجنين في بطن أمه من خلال الإعجاز العلمي للقرآن، في قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين). (المؤمنون 12-14)، فمن خلال الآيات الكريمة السابقة يتبين لنا مراحل خلق الإنسان السبع ألا وهي:
٭ سلالة من طين: أي ما سل من كل تربة، والمراد هنا آدم عليه السلام.
٭ نطفة: خلية ذكرية (خلية).
٭ علقة: قطعة من دم غليظ جامد، وهي طور من أطوار تكوين الجنين، (نسيج).
٭ مضغة: وهي قطعة صغيرة من اللحم (القلب)، (عضو).
ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»، فالقلب أول عضو يتكون في الجنين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
٭ نشأة العظام، (جهاز عظمي).
٭ اكتساء العظام لحما، (جهاز عضلي).
٭ اكتمال خلق الجنين في بطن أمه، وإنشاؤه خلقا آخر مكتمل الأعضاء، (اكتمال الأجهزة = إنسان).
فسبحان الله لعلنا كبشر نغفل عن آيات كثيرة لا نركز أحيانا على رسالتها ونتوقف عندها، ولكنني عند قراءتي لتلك الآيات استوقفتني مرة أخرى بعلم جديد وإشارة علمية جديدة، رغم أنني كنت أقرؤها مرارا وتكرارا، حيث يقول عز وجل: (فخلقنا المضغة عظاما)، وفي إعراب الآية الكريمة السابقة الذكر أن المضغة هي العضو، وأن أول عضو يخلق في الإنسان هو القلب، فكيف في قوله تعالى (فخلقنا المضغة عظاما).
وقفة تأملية جعلتني في حالة من شغف المعرفة، فوجدت نفسي أبحث في المواقع الطبية، في آخر ما تم اكتشافه طبيا من خلال الأبحاث العلمية عن علاقة القلب بالعظام، فوجدت أن ما توصل إليه العلم الحديث اليوم في تصريح علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس في تقرير لهم نشروه في دورية Cell Stem Cell، أن الأنسجة الضامة في القلب يمكن أن تتحول إلى خلايا منتجة للعظام، فيساعد هذا الاكتشاف على معرفة سبب وجود ترسبات كلسية غير طبيعية ضمن صمامات أو جدران القلب لدى بعض الناجين من النوبات القلبية.
ومن ناحية أخرى، أيضا توصل الطب الحديث إلى أن هناك علاقة وطيدة بين هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يقول الأطباء إن مرضى هشاشة العظام ومرضى الروماتويد (التهاب المفاصل المزمن) هم أكثر عرضة لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأعتقد أنه ما زال هناك الكثير بخصوص تفسير الآية (فخلقنا المضغة عظاما) لم يكتشف بعد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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