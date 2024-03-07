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دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

3/7/2024 8:59:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعونا نبدأ بهذا الخبر الافتراضي، بأن «بعض الجهات الخيرية والإنسانية الخليجية الكبرى، التي تبرعت بسخاء للبنى التحتية الطبية والتعليمية في قطاع غزة، قد قررت تأسيس تحالف لرفع دعاوى قانونية أمام الهيئات الدولية لمقاضاة إسرائيل وإلزامها بالتعويض عن الدمار الذي ألحقته بما تبرع به أهل الخير من ملايين الدولارات على امتداد سنوات!». كان هذا خبرا افتراضيا استباقيا، لتوضيح ما تمنيت فيه مجددا وكتبت عنه سابقا بعنوان: «الصهاينة يدمرون ونحن ندفع للتعمير!»، من ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والخيرية الكبرى والمانحين الخليجيين والدوليين وغيرهم، الذين تبرعوا بكرم لقطاع غزة على مدى العقود الماضية، بتوظيف جزء من جهودهم وعملهم ومصادرهم والتبرعات حصلوا عليها في ردع المعتدي، الذي أمعن في القتل والتدمير في عدوانه الحالي غير المسبوق، الذي تسبب في خسائر بشرية مباشرة لا تقدر بثمن في حين تشير التقديرات الرسمية الأولية إلى أن حجم الخسائر المادية لا يقل عن نحو 12 مليار دولار، شاملة البنى التحتية الأساسية، دون احتساب الخسائر المادية غير المباشرة التي لا تزال تحت الدراسة، الأمر الذي يوفر الأساس لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة الجاني، لا مطالبة الجهات المانحة كالعادة عقب كل عدوان بتقديم الدعم لإعادة الإعمار!
إن الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة، تبرز الحاجة الماسة إلى البحث عن طرق فعالة لتحقيق العدالة وردع الظالم، وفداحة الخسائر الإنسانية والمادية المتراكمة تنادي بضرورة محاسبة المتسببين، وفي هذا المسار برزت مؤخرا مبادرات تستحق المساندة، مثل مبادرة المحامي الفرنسي «جيل دوفير» الذي جمع 400 محام دولي لتقديم دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية، التي وجد أن وصفها قانونيا قد تحقق بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو عن طريق القصف والتهجير!
تاريخياً، كانت هناك سوابق لنجاح الدعاوى في إلزام إسرائيل بدفع تعويضات حتى لو كانت بسيطة، ولكن تبقى لها رمزيتها وأثرها، كما حصل لعائلات الضحايا الأتراك في حادث سفينة مرمرة التركية 2013، وللأمم المتحدة بقيمة 10.5 ملايين دولار عن المباني التي دمرها القصف خلال العدوان الإسرائيلي في 2008-2009، دون تأمين تعويضات لضحايا الهجمات من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المدنيين، الأمر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية وقتها، ومع ذلك يمكن الاستناد إليها لمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عادلة عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمباني والبنية التحتية التي تبرعت بها جهات خليجية، كما تم مع الأمم المتحدة مع إدراكنا لفارق القوة والتأثير وضعف احتمالية نجاحها مع الكيان المحتل المتغطرس!
كان للمنظمات الخيرية والمانحين الخليجيين دور محوري في دعم غزة، وبوسع تبرعاتهم أن تتحول إلى وسيلة للضغط القانوني والسياسي على إسرائيل رغم التحديات القانونية والسياسية الكبيرة التي تواجهها الدعاوى القانونية، وربما عدم نجاحها في تحقيق الإدانة والحصول على تعويضات، إلا أنها ستسهم في تسليط الضوء إعلاميا وسياسيا على جرائم إسرائيل وزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها.
ويشار هنا إلى الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا، والتي قبلت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية لمناقشتها، واستنفرت سفاراتها حول العالم لحشد ضغط دولي ضدها، فرغم أن أي قرار من المحكمة بأن إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية في غزة لن يغير من سلوكها عسكريا، إلا أنه سيلحق ضررا فادحا بسمعتها عالميا، وسيمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من النظر في اتخاذ خطوات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.
الأحداث الأخيرة في غزة أبرزت أبعادا جديدة لكيفية استخدام التمويل والتبرعات في الصراع، على سبيل المثال، أشارت عدة مصادر، ومن خلال ما تمكنت من متابعته بنفسي، إلى وجود دعم مالي معتبر لدعم كل طالب من جامعات الولايات المتحدة بمبلغ 250 دولارا أميركيا لتغطية مصاريف مشاركته في تظاهرة واشنطن لدعم إسرائيل! هذا يعكس فهماً أعمق لطبيعة الصراع، ويبرز الحاجة إلى نهج شامل يأخذ في الاعتبار دور المتبرعين ويوسع نطاق عمل بعض الجهات، حتى لو لم يكن هذا الدعم مرتبطا بشكل مباشر بأنشطة تلك الجهات الأساسية.
تظل المساهمات المالية والتبرعات المقدمة لإغاثة غزة عنصرا مهما في الحل، لكنها وحدها لا تمثل الحل الكامل. ومع ذلك، علينا أن نستخدم جميع الوسائل المتوافرة لدينا، سواء كانت هذه الوسائل قانونية أو سياسية أو إعلامية، دون إغفال أي جهد يمكن أن يسهم في كسب المعركة ومنع حدوث الاعتداءات مستقبلا ولتقليل الأضرار الفادحة التي قد تنجم عنها عندما يستخدم الكيان المحتل قوته بغطرسة!

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