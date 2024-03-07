Thursday, 07 March 2024 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوسفان ومجاعة ((الهيلق))

3/7/2024 8:59:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جميل هو تاريخ الكويت، فبه من الأحداث المهمة الشيء الكثير، ولقد مرت الكويت في تاريخها بكوارث ونوازل لم تزدها سوى تلاحم ووحدة بين أبنائها وولاة أمورهم، ومن ذلك معارك كثيرة وأوبئة فتاكة، ومن ذلك سريان مرض الطاعون في أرجاء الكويت وقضى على آلاف سكانها عام 1831 في عهد ثالث أمراء الكويت جابر الأول بن عبدالله الأول المعروف بـ«جابر العيش»، ثم جاءت سنة «الهيلق» وهي مجاعة شديدة حلت في الكويت سنة 1868 واستمرت حتى عام 1871 في عهد عبدالله الثاني بن صباح، و«الهيلق» كلمة أصلها الهلاك والهلك، وأول من أرخ لهذه الحادثة المشهورة مؤرخ الكويت الأول الشيخ عبدالعزيز الرشيد، حيث قال: هي مجاعة شديدة أصابت الكويتيين اضطرتهم لأكل دماء البهائم، وكان لرجلين من أفاضل أهل الكويت وأثريائهم يد بيضاء في تلك الأزمة الشديدة، هما يوسف البدر ويوسف الصبيح، فكان يوسف البدر يفرج كربة المعوزين والمحتاجين بما يبذله لهم من المال.
أما يوسف الصبيح فاتخذ له بيتين، الأول في الكويت والثاني في الزبير يؤوي إليهما الفقراء، كما كان يقوم في كليهما بما يحتاج اليه الأحياء منهم من طعام وكسوة، وبتجهيز من يتوفى منهم، وفي هذين الرجلين الفاضلين يقول الشاعر عبدالغفار الأخرس:
إن الكويت حماها الله قد بلغت
باليوسفين مكان السبعة الشهب
تالله ما سمعت أذني ولا بصرت
عيني بعزهما في سائر العرب
فيوسف بن صبيح طيب عنصره
أذكى من المسك أن يعبق وإن يطب
ويوسف البدر في سعد وفي شرف
بدر الأماجد لم يغرب ولم يغب
فخر الأكارم والأمجاد قاطبة
وآفة الفضة البيضاء والذهب
وللأمانة التاريخية، فقد كان هناك أيضا دور كبير لعبداللطيف العتيقي وأسرة الإبراهيم وسالم بن سلطان وأسرة معرفي، وأسر كويتية ثرية أخرى لا مجال لحصرها، وأعود ليوسف عبدالرزاق الصبيح فأقول إنه مولود عام 1800 وكان أشهر تاجر خيل في المنطقة ويمتلك العديد من السفن، وتوفي عام 1875، أما يوسف عبدالمحسن البدر فهو مولود سنة 1802، وهو من مشاهير تجار الخيل أيضا الأثرياء وتوفي عام 1880، رحمهما الله.. ودمتم سالمين.

MENAFN07032024000130011022ID1107948233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث