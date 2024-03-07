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مصطفى المضف الحكومة جادة بدعم الشباب الكويتي

3/7/2024 8:59:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
عقدت الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أمس الأول ندوة بعنوان «فرص العمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بمشاركة عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية أحمد المنيخ، وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، والناشط الاقتصادي والمتخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصطفى المضــــف، وأدارت النــدوة عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية هيا بودي.
وفي هذا السياق، طرح الناشط الاقتصادي والمتخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصطفى المضف مجموعة من الحلول الأولية الخاصة بقضية تشجيع المواطنين الكويتيين على العمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لخصها في 4 محاور رئيسية هي تحفيز الشركات الصغيرة على التوظيف، زيادة الاستقرار الوظيفي، تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والقوى العاملة وتغيير الصورة النمطية المنتشرة عن القطاع الخاص.
وأكد المضف ان عملية منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون مربوطة في نسبة العمالة الوطنية وتوظيف الكويتيين في الشركة، بمعنى أن الشركة تستحق هامش أفضلية أكبر كلما زادت نسبة العمالة الوطنية فيها، إذ لا يمكن أن امنح أفضلية تصل 15% لشركة صغيرة توظف مواطن كويتي واحد، واستبعد شركة توظف 10 مواطنين في حال تقديم سعر مقارب في عملية شراء او مناقصة حكومية مطروحة للمنافسة بين المشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن الحكومة جادة في دعم الشباب الكويتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودليل ذلك هو إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، إذ خرج من رحم الصندوق عدد كبير من المشروعات الناجحة والرائدة الآن، ويجب ألا نبخس حق الدولة في ذلك.
وأضاف: «نعم قد تكون هناك أخطاء في الصندوق الوطني، والحكومة لديها جدية في معالجتها من خلال تغيير مجلس الإدارة، او تعديل القانون الذي تعمل عليه، وإن شاء الله نرى إصلاحات قادمة في عمل الصندوق لكي يستفيد منه كل صاحب فكرة ومشروع صغير». وفيما يخص الاستبيان قال المضف إن أكثر ما يهم المواطن الكويتي الباحث عن الوظيفة هو الأمان الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بنظام الإجازات والمرضيات وبدل البطالة ووجود مسار وظيفي واضح ومنظم، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال تأمين وظيفي للعلاج بالخارج (أجر مقابل عمل للبديل، واستمرار دعم العمالة ورصيد الإجازات مع المحافظة على الوظيفة، تطوير نظام الإجازات الحالي بحيث يكون واضحا وجذابا للطرفين دورات داخلية وخارجية مدفوعة للعاملين في المشاريع الصغيرة وأصحابها).
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات الصغيرة على توظيف المواطنين، وذلك من خلال تقديم دورات داخلية وخارجية مدفوعة للعاملين في المشاريع الصغيرة وأصحابها، ودعم البحوث والدراسات، ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية والحماية ضد انقطاع الرواتب، كما شدد على ضرورة إصلاح الصورة النمطية السائدة حول قطاع المشاريع الصغيرة، خاصة تلك التي تدور حول مستوى الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومية، والراتب التقاعدي، بالإضافة إلى التأكيد على أن رواتب المشاريع الصغيرة ليست أقل من القطاع الحكومي، كما أن الراتب التقاعدي لن يكون أقل من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ناهيك عن أن الكثير من الشركات لديها بيئة عمل مريحة وعصرية وجذابة.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية محمد المنيخ، إن الاستبيان الأخير المتعلق بمدى استعداد المواطنين الكويتيين للعمل في قطاع المشاريع الصغيرة، أظهر قبول 40% من المواطنين للفكرة، بينما أبدى 40% آخرون حيادهم نحو الفكرة، بينما رفض 20% الفكرة بالكامل. وأضاف ان هناك عددا من المعوقات التي تحول دون إقبال المواطنين على العمل في قطاع المشاريع الصغيرة، وهي الاستقرار المالي والوظيفي المحدود، محدودية فرص التقدم المهني، عدم وجود بيئة عمل مناسبة. وشدد على أن التساؤل الأبرز من قبل المواطنين في هذا الخصوص كان يركز على وجود الراتب المناسب، بيئة العمل المريحة، الاستقرار، الأمان الوظيفي، ساعات العمل المرنة، إمكانية التقدم السريع في الوظيفة، مكافآت الأداء التصاعدي، والراتب التقاعدي وسياسات الإجازات.
ولفت المنيخ إلى ان قانون دعم العمالة الوطنية المقر عام 2000 كان قد وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة لتلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في مختلف الجهات.
وأضاف: يجب تمكين القطاع الخاص ليقوم بتوظيف المواطنين مسؤولية الدولة، إن كانت الكويت ستصبح مركزا ماليا وتجاريا لابد من وجود قطاع خاص متين يكون عاملا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية.
بدوره، حدد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، العوامل الرئيسية لعدم توظيف المواطنين في الشركات الصغيرة أو المتوسطة، والتي تتمثل في ارتفاع الرواتب والتكلفة (ارتفاع اشتراكات التأمينات)، وعدم القدرة على منافسة الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي، وقلة توافر المرشحين الكويتيين الراغبين بالعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للعمل ونقص المهارات أو الأهلية المناسبة، والفوارق الثقافية التي تؤثر على مرونة العمل.

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