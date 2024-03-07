Thursday, 07 March 2024 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإبراهيم معرض الكويت أعدت خطة للنمو والتطور

3/7/2024 8:59:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة معرض الكويت الدولي توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 60 فلسا للسهم الواحد بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليون دينار على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 100%، قال رئيس مجلس إدارة الشركة وائل الإبراهيم، ان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كانت إيجابية وقوية، حيث حققت قفزة كبيرة مقارنة بالنتائج المالية لعام 2022.
وأضاف ان تلك النتائج تعد مؤشرا على قدرة الشركة التنافسية داخل السوق المحلي والدولي لتحقيق هذا الأداء، وذلك تماشيا مع السياسات التي وضعها مجلس الإدارة، حيث واصلت الشركة العمل بمرونة تامة مع التركيز على تحقيق الرؤية المخطط لها.
وأشار الإبراهيم إلى أن الشركة تعمل على إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لفترة السنوات الـ 5 المقبلة على أن يتم الانتهاء من إعدادها خلال العام الحالي، وسوف تكون مدعومة بالتنوع في نماذج أعمالها والحفاظ على مكانتها وسمعتها والتي سوف تؤهلها لمتابعة خطط النمو خلال السنوات المقبلة وتحقيق تطلعات المساهمين.
كما أشاد رئيس مجلس الإدارة بالدور الفعال للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على تنفيذ تلك الخطط بمهنية حافظت على سمعة الشركة وتميزها، حيث أثبتت الشركة قدرتها خلال عام 2023 على الحفاظ على تدفقات نقدية جيدة نتيجة للتخطيط المالي الذي يضمن تحقيق عوائد ونتائج مالية جيدة تمكن الشركة من توزيع أرباح سنوية واستمرار عمليات التطوير بها والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار، إن المؤشرات المالية التشغيلية للشركة عن عام 2023، جاءت معبرة عن نجاح سياساتها التشغيلية من خلال وضع عدة خطط لعودة النشاط التشغيلي الكامل تدريجيا داخل أرض المعارض الدولية، كما تمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو جيدة في حجم الأعمال والارتقاء إلى مستويات فنية وإدارية عالية الأداء وأظهرت قدرا من الثبات المالي والتشغيلي واستمرار المحافظة على الجودة والمواصفات التي تتمتع بها معارضنا والالتزام بإرضاء احتياجات المنظمين والمشاركين، بالإضافة إلى تحقيق الشركة أرباحا صافية بقيمة 4.32 ملايين دينار عن عام 2023 بربحية 144 فلسا للسهم، مشيرا إلى جهود العاملين بالشركة لتحقيق تلك النتائج الإيجابية وأفضل العوائد الممكنة للمساهمين.
وقال ان عودة نشاط المعارض إلى الشركة كان لها الأثر الإيجابي على النتائج الطيبة التي حققتها خلال العام الماضي والعام الحالي، لاسيما بعد أن عادت كل الأنشطة إلى وتيرتها السابقة، مع النمو الكبير في الطلب على حجز القاعات وعلى مشاركة الشركات المشاركة والزوار.
وفي تعليقه على «خصخصة» شركة معرض الكويت الدولي، أكد النصار أن موضوع الخصخصة لم يتم التطرق له نهائيا، كما أن الشركة ليس لديها أي نية للتوجه نحو هذا الأمر، لافتا إلى أن الشركة ماضية في إعداد خطة استراتيجية خمسية تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية، علما أن هذه الخطة مرسومة منذ مدة طويلة، حيث تم وضعها حاليا على خارطة الطريق لتنفيذها في المرحلة القادمة بعد موافقة الجهات المسؤولة بالدولة.
وأضاف النصار ان تنفيذ هذه الخطة يجب أن يواكبها قرارات حكومية تخدم نشاط صناعة المعارض، مؤكدا تلمسه التوجه الحقيقي من قبل الإدارة الحكومية الحالية نحو خلق بيئة إيجابية لنشاط المعارض، لاسيما في ظل تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأخيرة التي تصب نحو الانفتاح، وهو الأمر الذي من شأنه ان يخدم نشاط المعارض ومن ثم خدمة الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال وفرص عمل متنوعة.

MENAFN07032024000130011022ID1107948231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث