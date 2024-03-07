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غلوبل فاينانس الإصلاحات المالية بالكويت ستعزز الاستقرار الاقتصادي

3/7/2024 8:59:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن مجلة «غلوبل فاينانس» ان الكويت تعتبر واحدة من أصغر دول العالم وأغناها، وان الإصلاحات المقترح اجراؤها على سوق الكويت للاوراق المالية وعلى الصعيد المالي للدولة تستهدف الاستفادة من إمكانات النمو المتاحة خارج قطاع النفط والغاز.
ويعكس النمو الاقتصادي للبلاد عادة تقلبات سوق الطاقة العالمية، وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة في 2023، سجل الناتج المحلي الإجمالي الكويتي زيادة بنسبة 8.9% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ولكن في العام الماضي، وفي غمرة تخفيضات إنتاج «أوپيك+»، فإن الزيادة بالكاد وصلت إلى 0.1%، ولكن احتياطيات النفط والغاز الكويتية كانت تاريخيا بمنزلة شبكة أمان قوية، ولديها الكثير من الأموال التي يمكن استخدامها لمواجهة الظروف الصعبة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج «إن المؤسسات المالية الكويتية لا تبرز فقط باعتبارها من أكبر المؤسسات وأكثرها مرونة في المنطقة، بل باعتبارها من بين أكثر المؤسسات ربحية أيضا».
ويرى الفليج إشارات توحي بالتفاؤل، حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ موقف استباقي بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق النفط، وان زيادة الاستقرار السياسي والتعاون بين الحكومة والبرلمان يبشران بالخير للتنفيذ السريع للإصلاحات الحاسمة، وتحسين مناخ الاستثمار العام وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للشركات.
وذكر الفليج أن قانون الدين الجديد الذي طال انتظاره، والذي يسمح للكويت بالوصول إلى أسواق الدين الدولية، من شأنه أن يوفر نهجا منظما لإدارة المالية العامة ويضمن عمليات مالية حكيمة، وهي القضايا التي أبرزتها وكالات التصنيف بانتظام باعتبارها نقطة ضعف في تقييمها للتصنيفات السيادية للكويت.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي (المركز) علي خليل ان القطاع المصرفي حجر الزاوية في الاقتصاد، مشيرا إلى ان هذه القوة المالية لا تحمي البنوك من تقلبات السوق فحسب، بل تؤهلها أيضا للاستفادة من فرص النمو.
وأشار خليل إلى أن ردة فعل سوق الأوراق المالية كانت إيجابية، وان المبادرات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنويع الاقتصاد مواتية بشكل خاص للقطاع المصرفي، وان قانون الرهن العقاري الجديد يمكن أن يكون أيضا حافزا كبيرا للنمو، متوقعا في الوقت ذاته أن يتم استثمار إيرادات حكومية إضافية في القطاع غير النفطي بالكويت.
بدوره، قال نائب رئيس إدارة الأصول في «الأهلي كابيتال» طلال العثمان «مع استمرار الكويت في تطوير وتنويع اقتصادها، ينجذب المستثمرون إلى الفرص التي توفرها هذه السوق الديناميكية والواعدة».

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