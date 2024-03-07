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مصر توقع اتفاق صندوق النقد بـ 8 مليارات دولار

3/7/2024 8:59:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هالة عمران
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن قيمة البرنامج التمويلي تمت زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى انه عقب التوقيع ستتمكن مصر من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية المعني بالتغيرات المناخية، للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، وبذلك يبلغ مجموع البرنامج المتكامل مع الصندوق في حدود 9 مليارات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، «نجحنا في الوصول إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي والصندوق، بشأن سياسات اقتصادية لازمة لاستكمال مرحلتي المراجعتين الأولى والثانية، في إطار البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق». وأكد رئيس الوزراء على أن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري الذي أعدتها الحكومة، مشيرا إلى أن البرنامج مصري حرصت الدولة والحكومة والبنك المركزي على وضع مستهدفاته وتنفيذه».

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