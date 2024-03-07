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KIB يطلق بطاقة فيزا متعددة العملات مسبقة الدفع المصممة لتجربة سفر استثنائية وآمنة

3/7/2024 8:59:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
عقد بنك الكويت الدولي (KIB) مؤتمرا صحافيا للإعلان عن مجموعة المزايا التي يوفرها منتجه الرقمي الجديد والمبتكر، وهو بطاقة فيزا متعددة العملات مسبقة الدفع، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة والهادفة إلى توفير حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة تضمن الراحة والسهولة لكل عملائه، بما يرتقي بمستوى الخدمات التي يقدمها لهم ويضمن تمتعهم بتجربة دفع وتسوق آمنة ومريحة خلال السفر وعند إنجاز معاملاتهم الدولية.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي: نحن نفتخر بكل ما نبتكره من منتجات وخدمات تقدم قيمة مضافة لعملائنا، ويسرنا اليوم إطلاق بطاقة فيزا متعددة العملات مسبقة الدفع، لتكون وسيلة الدفع الرقمية المصممة لتلبية احتياجات المسافرين وضمان تمتعهم بتجربة مصرفية متميزة من حيث السهولة في إنجاز معاملاتهم المالية الدولية، سواء كانت عمليات التسوق عبر الإنترنت، أو معاملات الطلاب المبتعثين في الخارج، وغير ذلك من الاحتياجات الحيوية التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، حيث سيتمكن عملاؤنا من طلب إصدار البطاقة رقميا عبر التطبيق والبدء باستخدامها خلال دقائق.
من جانبه، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات، محمد الشريف: نحن في KIB نواصل سعينا لابتكار كل ما هو جديد وعصري في عالم الحلول المصرفية الرقمية، وتجسد هذه الخطوة المتقدمة حرصنا على توفير منتجات وخدمات تمتاز بالمرونة والأمان مع ضمان الكفاءة وتطبيق أعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه البطاقة ستكون قيمة مضافة إلى تجربة العملاء خلال السفر، لما ستوفره من وقت وجهد العملاء عند إنجاز عمليات الدفع عبر الإنترنت، وكذلك الأمان وراحة البال كونها معتمدة العملات وتتمتع بالحماية لتوافقها مع خاصية 3D Secure التي تضمن موثوقية عمليات الشراء ويمكن لحاملي البطاقة إضافتها إلى المحافظ الرقمية مثل Apple Pay وSamsung Pay من غير الحاجة لطلب بطاقة بلاستيكية.
بدورها، تحدثت مدير المنتجات في إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات، ليلى نصرالله، حول تفاصيل البطاقة الجديدة قائلة: تتيح البطاقة الجديدة لعملائنا الاستفادة من 12 عملة عالمية مختلفة يمكن إضافتها، علما بأن عملتها الأساسية هي الدينار الكويتي، ويمكن للعميل اختيار 5 عملات مختلفة وإضافتها إلى المحفظة بما يتناسب ومتطلباته الشرائية أثناء السفر. ومن بين العملات المتوافرة الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الليرة التركية، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار البحريني، الريال القطري، الريال العماني، الجنيه المصري، والدينار الأردني. وتقدم البطاقة أسعار صرف تنافسية عند التحويل من الدينار الكويتي إلى أي محفظة من العملات المذكورة.
وأضافت: بإمكان العميل إعادة تعبئة بطاقته متعددة العملات مسبقة الدفع باستخدام محفظة الدينار الكويتي فقط، حيث يكون التحويل بكل سهولة وسلاسة من خلال تطبيق KIB أو أي من قنوات البنك الرقمية أو فروعه، وبحد يومي يصل إلى 3.000 دينار. والأهم من ذلك أن البطاقة تحمي العميل من تقلبات أسعار الصرف خلال السفر، وذلك عبر إمكانية الدفع بعملة البلد دون فرض أي رسوم إضافية، ما يجعل تجربة السفر والدفع أكثر مرونة وسهولة.
بدوره، أشاد مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا بالكويت، علي حناوي، بهذه الخطوة المتميزة قائلا: نحن نرى في هذا المنتج الجديد من KIB واحدا من الحلول المصرفية المبتكرة التي توفر للعملاء ميزة الاستفادة من شبكة فيزا العالمية التي تضم 130 مليون علامة تجارية شريكة، ما يضمن لحاملي بطاقات فيزا المصدرة من KIB وصولا شاملا وراحة تامة ومرونة استثنائية في كافة الخدمات التي تلبي احتياجاتهم خلال السفر. وإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الشريحة من العملاء إنجاز مدفوعاتهم الآمنة عبر VisaNet، وهي الشبكة العالمية المتقدمة التابعة لشركة فيزا»، موضحا أن هذه المبادرة تؤكد حرص الشركة على تعزيز تجربة السفر، ومعبرا عن سعادته بالشراكة المستمرة مع KIB والتعاون من أجل إطلاق هذه البطاقة متعددة العملات مسبقة الدفع بنجاح.
ويمكن لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما مسجل كمستخدم في تطبيق KIB موبايل ويمتلك حسابا فعالا لدى KIB تقديم طلب للحصول على هذه البطاقة بسهولة واستخدامها مباشرة بعد إصدارها خلال دقائق، مقابل رسوم سنوية بقيمة 12 دينارا. وسيحصل العملاء على 50 نقطة ترحيبية من برنامج مكافآت KIB عند أول إصدار للبطاقة التي ستساعدهم بإنجاز العمليات في كافة فروع البنك، سواء عبر أجهزة السحب الآلي أو جهاز الصراف الآلي التفاعلي أو نظام الرد الصوتي التفاعلي أو أي من قنوات البنك المصرفية عبر الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل سعيه الدؤوب إلى توفير حلول مصرفية رقمية متطورة تواكب أسلوب حياة عملائه واحتياجاتهم المتنامية، وتتماشى مع مسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال تبني استراتيجية شاملة تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أكثر تقدما ورفاهية لعملائه، انطلاقا من شعاره الأساسي بنك للحياة.

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