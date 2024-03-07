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Stc ترعى ورشة عمل المخترعون والذكاء الاصطناعي

3/7/2024 8:59:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت شركة الاتصالات الكويتية stc، ورشة عمل «المخترعون والذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وحضر الورشة الفائزون في حاضنة «inspireU» أطلقتها stc بهدف دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، والتي تندرج ضمن مبادرة stc «وياك».
هدفت الورشة التي حملت عنوان «من هو المخترع في عصر الذكاء الاصطناعي؟» وأدارتها د.نورة المطيري الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الكويت، للتعرف على أهمية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي والمشهد الرقمي المتطور.
وإلى جانب رعايتها للمبادرة، تهدف stc من المشاركة في هذا الحدث إلى مواصلة استكشاف الطرق التي من خلالها تستطيع أن توعي وتثقيف المجتمع حول أحدث الأدوات التكنولوجية المتوافرة اليوم في العالم الرقمي. وباعتبارها رائدة في مجال تمكين التحول الرقمي، تؤمن الشركة بقيمة المعرفة وفهم التطورات في المشهد التكنولوجي اليوم، وكيف يمكن استخدام هذه الأدوات في الأنشطة اليومية.
ويأتي التعاون بين stc ومركز تدريب الملكية الفكرية بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، وانسجاما مع أهداف مبادرة «inspireU»، البرنامج الهادف إلى تعزيز التزامها بدعم المواهب ودفع الابتكار في مجال ريادة الأعمال، حيث تقدم مبادرة «InspireU»، الحاضنة ومسرعة الأعمال المتطورة والمصممة خصيصا لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وقالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: سعداء برعاية هذه الورشة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والمساهمة في تثقيف المشاركين من حاضنات «inspireU» حول أهمية الملكية الفكرية ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار بعض التقنيات التي نشهدها اليوم.

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