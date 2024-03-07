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اتحاد المصارف دوام البنوك في رمضان من 10 صباحا حتى 1 30 ظهرا

3/7/2024 8:59:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت نائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن مواعيد استقبال العملاء لدى البنوك المحلية خلال شهر رمضان المبارك سوف تكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، وسوف تستقبل البنوك المحلية العملاء على النحو التالي:
٭ أولا: المراكز الرئيسية والفروع العاملة لفترة واحدة: من 10 صباحا إلى 1:30 بعد الظهر.
٭ ثانيا: الأفرع العاملة في مطار الكويت: على مدار الساعة 7/24 وبناء على فترات يحددها كل بنك حسب تقديره.
٭ ثالثا: الأفرع بالمجمعات التجارية:
- الفترة الأولى (عدا يوم الجمعة): من 11:00 صباحا إلى 3:30 عصرا.
- الفترة الثانية: من 8:00 مساء إلى 11:30 مساء. مع إمكانية وجود تفاوت بسيط في دوام أفرع المجمعات التجارية يحددها كل بنك حسب تقديره بالتنسيق مع إدارة المجمع التجاري الكائن به الفرع، كما يمكن للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر وبصورة آمنة عن طريق تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية، أو عن طريق أجهزة السحب والإيداع الآلي المتوافرة بمختلف مناطق الكويت.
وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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