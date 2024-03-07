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التجارة تضيف 8 أنشطة تجارية للدليل الخليجي الموحد

3/7/2024 8:59:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا يقضي بإضافة 8 أنشطة تجارية، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الأنشطة التجارية المستحدثة والتي تتمثل في «نشاط تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر FX والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج الكويت، ونشاط العلاج الطبيعي بالروبوتات، ونشاط مركز رعاية وإيواء الطيور والحيوانات الفطرية، ونشاط مركز رعاية وإيواء الحيوانات الأليفة، ونشاط مركز رعاية وإيواء الحيوانات البرية).
وأضاف القرار نشاط استيراد وتصدير الحيوانات الرفقة، ونشاط استيراد وتصدير الحيوانات البرية، ونشاط نقل وتحريك منصات حفر الآبار النفطية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري جاء بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات، بالإضافة إلى القرار الوزاري بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، وفق التنقيح الرابع الموصي به دوليا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية. ونص القرار أن على كل المسؤولين كل حسب اختصاصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية.

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