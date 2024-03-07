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21 2 مليون دينار أرباح الخليج للتأمين في 2023

3/7/2024 8:59:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد الصانع عن النتائج المالية للمجموعة خلال عام 2023، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 21.2 مليون دينار (69 مليون دولار)، ما يعادل ربحية 74.73 فلسا للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهت المجموعة خلال العام والتي تتمثل في العمليات غير المتكررة كالانخفاض في قيمة بعض من استثمارات المجموعة في شركات زميلة وصافي خسارة ناتجة من التخارج من شركة تابعة بإجمالي مبلغ 19.7 مليون دينار (64.1 مليون دولار).
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 37% (37 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية. كما تم إعداد نتائج العام 2023 وفترات المقارنة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الجديد رقم 17 (عقود التأمين)، حيث قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقا لهذا المعيار المحاسبي. هذا، وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 818.3 مليون دينار (2.7 مليار دولار) مقارنة بـ 764.9 مليون دينار (2.5 مليار دولار) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 53.4 مليون دينار (173.8 مليون دولار) ونسبتها 7%.
وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 48.4 مليون دينار (157.7 مليون دولار) مقارنة بـ 30.6 مليون دينار (99.5 مليون دولار) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة نسبتها 58%. وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 833 فلسا، كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 806 فلوس في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 3%. كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 236.3 مليون دينار (768.9 مليون دولار)، كما في 31 ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 3% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، كما في 31 ديسمبر 2022 والتي بلغت 228.6 مليون دينار (744.2 مليون دولار).
وبلغ مجموع الأصول 1.18 مليار دينار (3.83 مليارات دولار)، كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة لـ 1.14 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 32.1 مليون دينار (104.4 ملايين دولار) ونسبتها 2.8%. وبهذه المناسبة، قال الصانع: «تعكس نتائج العام الحالي قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى وتعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة Fairfax Financial Holdings Limited وأعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير، والشكر موصول لشركة مشاريع الكويت القابضة وأيضا لجميع الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي».

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