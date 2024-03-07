الوطني احتفى بتخريج متدربي النسخة الأولى لمبادرة NBK RISE



شيخة البحر: «NBK RISE» مجرد بداية في رحلة نستهدف فيها دعم قائدات المستقبل

البرنامج رسّخ ثقافة لخلق بيئة داعمة لتنمية القيادات النسائية وإعدادهن لتولي مناصب قيادية

المبادرة وضعت الأساس لمستقبل تلعب فيه المرأة دوراً بارزاً في تشكيل مشهد الأعمال الخريجون سيستمرون بإلهام التغيير الإيجابي وإحداث أثر فعّال على الأدوار القيادية مستقبلاً

في حفل مميز أقيم في المقر الرئيسي، وبحضور ضيوف بارزين ورؤساء تنفيذيين وممثلين عن شركات وبنوك، أقام بنك الكويت الوطني حفل التخرج الأول لمتدربي مبادرة «NBK RISE» العالمية والتي تعد الأولى من نوعها لتعزيز ودعم القيادات النسائية وتزويدها بالمهارات اللازمة للوصول إلى إمكاناتها القيادية الكاملة.

وضم الحضور ممثلين عن مجموعة الشايع، والبنك التجاري الكويتي، وبنك برقان، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وشركة الاتصالات الكويتية (STC)، كشركاء في الاتفاق الذي رعاه البنك بين الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة للتعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

وشهد الحفل حضور ممثلين عن الجامعات المشاركة في المبادرة، ومن ضمنها جامعات «ie» و«INSEAD»، و«Franklin Covey»، بالإضافة إلى 21 مشاركة في البرنامج، وتضمن الحدث تكريم الإدارة التنفيذية للبنك، كما تخلله كلمات ملهمة وقصص نجاح واعترافا بالعمل الجاد والتفاني الذي أظهرته المشاركات طوال البرنامج.

توحيد جهود دعم النساء

وعلى هامش الحفل، أقيم معرض «NBK RISE» للقيادات النسائية، وهو معرض تفاعلي مبتكر مستوحى من مشاريع المتدربات وسلط الضوء على السمات المختلفة التي تجلبها المرأة إلى القيادة، بالإضافة إلى إبراز قدرات النساء في أن يصبحن قادة عظماء للبلدان والمنظمات والمؤسسات والشركات.

كما سلط المعرض وعبر نماذج تفاعلية ورسائل ملهمة الضوء على الصفات القيادية المهمة للمرأة والفجوة في تمثيل المرأة في المناصب وقدم أفكارا وحلولا حول كيفية سد تلك الفجوة.

وشكل البرنامج الذي أعلنت عن إطلاقه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر خلال عام 2022، خطوة نحو سبل توحيد الجهود لدعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن وذلك انطلاقا من قناعة البنك بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان استدامة النجاح المستقبلي لكافة المؤسسات.

واستمر البرنامج على مدار 9 أشهر، وأقيمت الدورات التدريبية في الكويت وإسبانيا في كليات إدارة الأعمال الرائدة، وشهد إرشاد للمتدربات من قادة الصناعة، وفعاليات التواصل، إلى جانب الدعم الإداري اللامحدود من قبل البنك، وأيضا مشاريع عمل جماعية لبلورة الأفكار والطروحات.

تمكين المرأة

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت البحر: «يعد نجاح برنامج NBK RISE بمثابة شهادة على تفاني بنك الكويت الوطني في مساعيه نحو تمكين المرأة وتعزيز إمكاناتها القيادية فمع تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج المميز، تضع هذه المبادرة الأساس لمستقبل تلعب فيه المرأة دورا بارزا بشكل متزايد في تشكيل مشهد الأعمال».

وأضافت: «ونحن نحتفل بتخرج هؤلاء السيدات الاستثنائيات نجدد التزامنا بتعزيز التنوع والمساواة والشمولية في هيكل القيادة، فالخطوات التي قطعها خريجو البرنامج ترمز إلى تقدمنا الجماعي نحو مستقبل أكثر شمولا وديناميكية والعمل على ضمان وجود قائدات يضفن بصمة حقيقية في مسار نمو المؤسسات التي ينتمين إليها».

وأشارت البحر قائلة: «المشاركات تلقين تدريبا عالي المستوى وإرشادا من قادة الصناعة، وفرصا مميزة للتواصل بالإضافة إلى الجهود التي بذلوها في مشاريع صعبة من شأنها أن تساعد على إحداث فارق حقيقي في حياتهن المهنية».

وأكدت ثقتها في أن خريجي البرنامج سيستمرون في إلهام التغيير الإيجابي، وإحداث أثر فعال على الأدوار القيادية في السنوات المقبلة، موضحة أنه وعندما تبدأ الخريجات الفصل التالي من حياتهن المهنية، فإنهن لا يحملن معهن المهارات المكتسبة فحسب، بل أيضا التصميم على أن يكونوا محفزين وملهمين لمسار للتغيير.

وقدمت البحر الشكر للقائمين على البرنامج وأيضا للموجهين والمدربين وجميع المؤسسات التعليمية التي تعاونت من أجل نجاح هذه المبادرة الفريدة التي حركت المياه الراكدة في مسار تمكين المرأة وتعزيز المساواة.

إلهام وتحفيز

نجح البرنامج خلال وقت قصير في المساهمة الفاعلة تجاه دعم وتعزيز ريادة المرأة في الكويت والمنطقة والعالم من خلال إشراك وإلهام وكذلك تحفيز النساء عبر المناطق والقطاعات والتخصصات المختلفة، كما سعى البرنامج إلى خلق مجتمع من القيادات النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة مستدامة.

شكل البرنامج تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفردا بل امتدت لتشمل عددا من المؤسسات الرائدة في الكويت، وذلك من خلال توقيعهم بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.

الدفعة الأولى من البرنامج حققت نجاحا كبيرا كما سيتم تجديد البرنامج سنويا مع مشاركات جدد من الكويت والعالم كما سيتم العمل على دعوة المشاركات من كافة القطاعات ودعم القيادات النسائية المستقبلية من داخل الصناعة للارتقاء وظيفيا لمناصب قيادية أعلى، كما ستتاح الفرصة لخريجات البرنامج لتوجيه المرشحات في المستقبل وسيشكلن بهذا دورة مستدامة للبرنامج.

تولى إدارة البرنامج مديرة إدارة المواهب والتطوير بالموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر، بالتعاون مع عالية أبوالفتح رئيس الاتصال المؤسسي في شركة الوطني للثروات من خلال تكريس موهبة التواصل والخبرات والمهارات التي حصلتا عليها خلال مسيرتهما المهنية لوضع برنامج ريادي مميز بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية والمتخصصين وخبراء القطاع، من أجل تدريب وتطوير المرشحات لشغل مناصب قيادية.

ركز البرنامج على مفهوم أن فريق القيادة المتنوع يسهم في اتخاذ قرارات أقوى، ويعزز الابتكار، ويحسين الأداء العام من خلال معالجة التمثيل المنخفض للمرأة في المناصب التنفيذية، من خلال استهداف خلق بيئة مؤسسية أكثر شمولا تمكن كل فرد من الازدهار والمساهمة في نجاح المؤسسة.

تطوير المهارات

وانقسم البرنامج الذي امتد على مدار 9 أشهر إلى وحدات مختلفة تتناول كل واحدة أحد مجالات القيادة، والتي تم تصميمها لتدريب وتطوير المرشحات لمناصب الإدارة العليا وتزويدهن بالمهارات القيادية والاستراتيجية والفنية. وتهدف وحدات التدريب إلى تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية والتواصل والتعامل مع الآخرين وتجهيز وإعداد المشاركات في البرنامج لتولي أعلى المناصب القيادية.

وتخللت النسخة الأولى من البرنامج زيارة المشاركات إلى مقر جامعة IE Business School في إسبانيا، كما زارت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني جامعة IE Business School في إسبانيا في المحطة الأخيرة من الرحلة التدريبية المميزة والتي استمرت 9 أشهر للدفعة الأولى من برنامج NBK RISE.

وخلال زيارتها، التقت البحر رئيس جامعة IE سانتياغو انيجويز وقامت بجولة في الحرم الجامعي. كما استضافت شيخة البحر مأدبة عشاء بحضور أعضاء إدارة الجامعة، سفيرنا في إسبانيا خليفة الخرافي، والطلبة الكويتيين في جامعة IE ومشاركات NBK RISE، كما تضمنت الزيارة حلقة نقاشية مع مع نادي IE لنساء الأعمال والنادي الكويتي لنساء الأعمال.

ترسيخ ثقافة تمكين المرأة

جدير بالذكر أن مجموعة بنك الكويت الوطني وقعت في العام 2017 على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEPs) وهي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة كما يفخر بأن 44.3% من إجمالي موظفي البنك هم من الإناث، كما تمثل الإناث 29.7% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها في عام 2023، كما يفخر البنك بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه.

بالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم يوفر البنك وبشكل مستمر برامج متخصصة وورش عمل لتطوير القيادات النسائية وزيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين، وكيفية تسخير هذه الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار. أيضا نقوم بتوسيع التزامنا بالتنوع والشمول لعملائنا حيث قمنا بإطلاق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، وسوف نواصل تطوير مساعينا في هذا المجال بشكل أكبر في إطار التزامنا بتعزيز الشمول المالي.

كما يعزز البنك من التزامه المستمر بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وزيادة تواجدها في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي.

21 مشاركة في البرنامج بخلفيات مهنية متنوعة

شارك في البرنامج 21 مشاركة من خلفيات مهنية متنوعة بما في ذلك بنك الكويت الوطني الكويت والمواقع الدولية لبنك الكويت الوطني والمؤسسات الشريكة، وفيما يلي تفصيل للمشاركات في البرنامج:

٭ 10 مشاركات من بنك الكويت الوطني الكويت.

٭ 6 مشاركات من المواقع الدولية لبنك الكويت الوطني (مصر، باريس، سنغافورة، البحرين، لندن، الإمارات).

٭ 5 مشاركات من شركات إقليمية أخرى (بنك برقان، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وشركة الاتصالات الكويتية STC، ومجموعة الشايع، والبنك التجاري الكويتي).

64 ساعة تدريب متنوعة

تم التحضير لتقديم 4 وحدات للبرنامج، وبالتوازي مع الوحدات، تم تزويد المشاركين بورش عمل للتوجيه والتدريب واستكملت كل المشاركات في برنامج «NBK RISE» الوحدتين الأوليين من البرنامج على النحو التالي:

٭ ركزت الوحدة الأولى بالتعاون مع «IE Business School» على التطوير التقني، حيث تلقت المشاركات عدد من المواضيع التعليمية مثل: التوجهات الرئيسية، واستراتيجيات النمو والإبداع والابتكار، واتخاذ القرار الفعال، ضمن أمور أخرى.

٭ ركزت الوحدة الثانية بالتعاون مع «Franklin Covey» على تعزيز المهارات الشخصية والبحث الذاتي عن نقاط القوة بشكل فردي من خلال تطبيق العادات السبع للقياديات الأكثر فعالية.

٭ تضمنت الوحدة الثالثة بالتعاون مع INSEAD التركيز على المهارات القيادية وكيفية قيادة التغير وإلقاء الضوء على بعض المعايير والسلوكيات التي تعوق تقدم المرأة وقيادتها للعمل والتغيير.

وبلغ إجمالي عدد ساعات التدريب التي تخللها البرنامج نحو 64 ساعة تدريب شملت استراتيجيات النمو والإبداع والابتكار، واتخاذ القرار الفعال.

أفضل مبادرة للنساء

فاز برنامج NBK Rise بجائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال وذلك ضمن جوائز مجلة ميد العالمية للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، حيث يعد تتويج هذه الجائزة المهمة خطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة والذي لا يقتصر على جهود البنك منفردا بل يمتد لتشمل عدد من المؤسسات الرائدة في الكويت، وذلك من خلال توقيع عدد من كبرى المؤسسات العاملة في الكويت بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.