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عبدالوهاب الرشود دخول بيتك السوق البريطانية يعزز انتشاره عالميا

3/7/2024 8:59:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في ملتقى الكويت للاستثمار الذي أقيم في لندن بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمالية بين الكويت والمملكة المتحدة، ومناقشة أهمية التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي في الصناعة المصرفية.
وخلال كلمة ألقاها أثناء الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود إن ملتقى الكويت للاستثمار، الذي يحتفي بمرور 125 عاما على العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة المتحدة، يعتبر مناسبة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الممتدة بين البلدين.
وأضاف: «بالنظر إلى مكانة بيتك كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، يمكن لمشاركته في هذا الملتقى أن تزيد بشكل كبير من نطاق فرص الاستثمار، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق جديدة من التعاون، لاسيما أن التزام بيتك بالابتكار والتحول الرقمي في التمويل الإسلامي يتماشى تماما مع تركيز الملتقى واهتمامه بالقطاعات الناشئة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي».
وأكد الرشود ان «بيتك» ومن خلال الاستفادة من خبراته وموارده، قادر على أن يلعب دورا بارزا في تعزيز آلية بحث الاستراتيجيات الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا، والتي قد تؤدي إلى شراكات جديدة في هذا الصدد.
وأكد أن مشاركة «بيتك» في هذا الملتقى يمكن أن تشكل نموذجا جديدا للتعاون الدولي في الصناعة المالية، خاصة أن مجموعة «بيتك» باتت تنتشر الآن في 12 سوقا عالميا، من ضمنها المملكة المتحدة، عقب الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين.
وأشار إلى أن الامتداد الجغرافي الجديد للبنك في المملكة المتحدة يمثل أهمية كبيرة له من حيث انتشاره على نطاق عالمي أوسع، ودخول مجموعة أكبر من الأسواق الدولية والمستثمرين والانكشاف على المزيد من الفرص الاستثمارية، كما يساهم أيضا في تطوير صناعة التمويل الإسلامي من خلال تقديم خبراته الواسعة إلى قاعدة أكبر من العملاء.
وفي غضون ذلك، أوضح الرشود ان «بيتك» مساهم رئيسي في الاقتصادات التي ينتشر فيها بالنظر إلى مكانته كأكبر بنك في الكويت من حيث الأصول المجمعة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ففي عام 2023، بلغ إجمالي أصول البنك أكثر من 38 مليار دينار. وقال إن «بيتك» يصنف الأول بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تبلغ أكثر من 12 مليار دينار.
وعلاوة على ذلك، جاء «بيتك» في المركز الأول بين البنوك الكويتية من حيث الأرباح، حيث سجل صافي أرباح للمساهمين بلغ 584.5 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 2023، وهي أعلى أرباح في تاريخ البنك، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
وفي الختام، لفت الرشود إلى أن مشاركة «بيتك» تثري محاور الملتقى، بفضل ما يمتلكه من مكانة مرموقة وخبرات واسعة وسجل حافل في القطاع المالي. وأعرب عن أمله أن يسهم الملتقى في تحقيق أهدافه والخروج بمبادرات ونتائج مثمرة تساعد في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين ودفعهما إلى مزيد من التقدم والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي.

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