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الأهلي يطلق حساب الطالب +A بمزايا جديدة

3/7/2024 8:59:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق البنك الأهلي الكويتي حساب الطالب +A بحلة جديدة تعكس التزامه بتلبية احتياجات عملائه الشباب، حيث سيحصل عملاء حساب الطالب +A على العديد من المزايا والخصومات الحصرية عند استخدام بطاقاتهم المصرفية.
وتشمل المزايا خصما بنسبة 30% على تطبيق طلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى خصم 25% عند الشراء من متاجر ترولي (فرع مبارك العبدالله، وفرع العقيلة) طوال أيام الأسبوع، والاستفادة من عروض فوكس سينما «اشتر تذكرة واحصل على 2 مجانا» وبطاقة مسبقة الدفع لمدة عامين مجانا وخصومات حصرية من العديد من العلامات التجارية.
كما سيشارك العملاء الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية إلى الحساب في سحوبات ربع سنوية على الجوائز التالية: 6 فائزين سيربح كل منهم قسيمة شرائية بقيمة 50 دينارا من متاجر ترولي، وفائزان سيربح كل منهما ما قيمته 250 دينارا من الوقود من محطة الأولى للوقود، وفائز واحد سيربح مجموعة من أجهزة Apple بما قيمته 700 دينار، وفائز واحد سيربح رحلة أحلامه إلى دولة من اختياره.
وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: نحرص باستمرار على تطوير حساب الطالب + A لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الشباب، ونعمل على عقد شراكات متنوعة لتقديم مكافآت وعروض وخصومات حصرية لهم لدى العديد من الجهات، مما يساهم في تلبية متطلباتهم وزيادة ثقتهم بالتعامل معنا، وتعزيز مكانتنا التنافسية في القطاع المصرفي داخل السوق الكويتي.

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