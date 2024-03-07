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الخليج يجدد شراكته الاستراتيجية مع إنجاز الكويت

3/7/2024 8:59:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد بنك الخليج عقد الشراكة الإستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، استعدادا لبدء عام جديد في دعم وتمكين الشباب، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية البنك 2025، ورؤية الكويت 2035.
وبهذه المناسبة، أعرب نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير عن فخره بمواصلة الشراكة مع إنجاز الكويت الممتدة لـ 18 عاما، في سبيل دعم الشباب والجيل المقبل من رواد الأعمال، وتزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، وسط التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت عن تدريب نحو 26 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2022-2023، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثي التخرج تم تدريبهم، من خلال العديد من البرامج التدريبية، التي شارك متطوعون من بنك الخليج في مختلف الأنشطة، التي طرحتها الجمعية، وهي: «مخيم الابتكار» و«أموالي ومستقبلي» و«النجاح المهني» و«كيف أبدأ» و«الزيارات الميدانية» و«برنامج الشركة».
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ليلى المطيري إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة للجمعية يعتبر أحد أسباب استمرارية ونجاح الجمعية، كما أن الشراكة مع بنك الخليج بالنسبة لنا غير عادية، وممتدة على مدى سنوات طويلة.

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