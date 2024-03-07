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البورصة تقرع الجرس احتفاء بتمكين المرأة

3/7/2024 8:59:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انضمت بورصة الكويت إلى أكثر من 100 بورصة عالمية بمبادرة قرع الجرس لتمكين المرأة للسنة السابعة على التوالي، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة، وتؤكد هذه المبادرة، التي تنظمها الهيئة العامة للأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الاتحاد العالمي للبورصات حول العالم، على الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به البورصات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتفخر بورصة الكويت بأنها أول بورصة في الخليج تنضم إلى هذه المبادرة وبكونها ثاني بورصة في الشرق الأوسط تقرع الجرس لتمكين المرأة. ويقام حفل هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، ويؤكد على تعزيز الانصات لأصوات النساء والاحتفاء بمساهماتهن، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر شمولا وازدهارا.
وبهذه المناسبة، قالت دلال جعفر بهبهاني، أول عضو مجلس إدارة نسائي في شركة بورصة الكويت منذ تأسيسها: «في اليوم العالمي للمرأة، تنضم بورصة الكويت إلى أكثر من 100 بورصة حول العالم لقرع الجرس تمكينا لها، وإدراكا منا بأهمية الاستثمار في تطورها المهني. وهذا يشكل مبدئنا في بورصة الكويت بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل».
وأضافت: «انطلاقا بإيماننا لما تثريه المرأة في مجال العمل، نحن ثابتون على السعي لمساواتها من خلال إنصافها. فالإنصاف هو الاعتراف بأن المرأة العاملة لها ظروف مختلفة ويستوجب علينا ان نتعامل بمهنية لإيجاد فرصا متساوية. وهذا ما نحتاجه لنحقق نتائج شاملة ومستدامة، وأنا ممتنة لزميلاتي وفخورة بإنجازاتهم في البورصة بشكل خاص، وفي القطاع المالي بشكل عام».

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