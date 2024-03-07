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علماء يكتشفون مصدر مرض باركنسون

3/7/2024 8:59:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ربما وجد الباحثون طريقة جديدة لاستهداف مصادر بعض اضطرابات الدماغ، خصوصا مرض «باركنسون» الذي يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب.
فقد تمكن علماء في مركز الأبحاث المعروف Mass General Brigham من تحديد الخلل الوظيفي في الدماغ المسؤول عن أربعة اضطرابات معرفية، وهي مرض «باركنسون»، وخلل التوتر العضلي، واضطراب الوسواس القهري ومتلازمة توريت. وهذا الاكتشاف، الذي نشر في مجلة Nature Neuroscience في 22 فبراير الماضي، يمكن أن يساعد الأطباء في تحديد علاجات جديدة لهذه الاضطرابات. وأشار أحد الـ 39 باحثا من 16 مؤسسة شاركوا في تأليف الدراسة، في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، إلى أنه و«بناء على النتائج الحالية، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل لماذا يساعد التحفيز العميق لبنية تحت قشرية صغيرة في الدماغ المرضى الذين يعانون من اضطرابات مختلفة».
كما أنه بالنسبة لكل اضطراب من الاضطرابات، تم تحديد شبكة دماغية مختلفة على أنها «مختلة وظيفيا»، مما أدى إلى هذه الحالة. وأشار إلى أن «تحديد هذه» الشبكات المعطوبة «قد يساعدنا على فهم الاضطرابات الأربعة بشكل أفضل واستهداف التعديل العصبي بشكل أفضل لمساعدة المرضى من خلال تخفيف الأعراض».

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