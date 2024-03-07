Thursday, 07 March 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناسا تخرج 12 رائد فضاء بينهم الإماراتيان المطروشي والملا

3/7/2024 8:59:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن تخرج رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا في برنامج «ناسا لرواد الفضاء 2021»، خلال حفل أقيم في مركز «جونسون للفضاء» في هيوستون، الولايات المتحدة الأميركية. تأتي هذه الخطوة المميزة بعد عامين من التدريبات بدأت في يناير 2022، حيث أعدت رائدي الفضاء الإماراتيين تماما لخوض أي مهمات فضائية في المستقبل.
ضمت دفعة مرشحي «ناسا» لرواد الفضاء لعام 2021 عشرة مرشحين إلى جانب الملا والمطروشي من الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل كل مرشح على شارة رائد فضاء في حفل التخرج، وهذه الشارة ترمز إلى استعدادهم للمهام الفضائية ومساهماتهم في الاستكشافات المستقبلية.
حضر حفل التخرج، برفقة رواد الفضاء، د.سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وهزاع المنصوري مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وأعضاء من فريق المركز. وقال سالم حميد المري: التدريب الشامل الذي يخضع له رواد الفضاء الإماراتيون يمثل النهج الاستراتيجي متعدد الأبعاد الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه استكشاف الفضاء، وتبرز رحلة نورا ومحمد، من التدريب التحضيري الصارم حتى إكمال برنامج ناسا، استعدادهما للمشاركة في المهام المستقبلية، مما يسهم بشكل كبير في تعميق فهمنا للفضاء، ويعد هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو هدفنا في استكشاف الفضاء بشكل مستدام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة رائدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وخضع نورا ومحمد، قبل انضمامهما إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء»، لتدريب داخلي مكثف في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تضمنت المرحلة التحضيرية تدريبات في السباحة والغوص وتمارين البقاء وتحسين القدرة على التحمل، مما أدى إلى وضع أساس متين لتدريبات «ناسا».

MENAFN07032024000130011022ID1107948217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث