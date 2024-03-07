توقيف وافد بـ 28 قنينة خمر محلية في الفحيحيل
التاريخ
3/7/2024 8:59:01 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
ألقى رجال أمن الفحيحيل القبض على وافد امتهن بيع الخمور المحلية في منطقة الفحيحيل، وتم التحفظ على 28 قنينة خمر مصنعة محليا جاهزة للبيع. وقال مصدر أمني إن الوافد ضبط بعد الاشتباه فيه خلال حمله كيسا وسيره راجلا.
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