Thursday, 07 March 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيف وافد بـ 28 قنينة خمر محلية في الفحيحيل

3/7/2024 8:59:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
ألقى رجال أمن الفحيحيل القبض على وافد امتهن بيع الخمور المحلية في منطقة الفحيحيل، وتم التحفظ على 28 قنينة خمر مصنعة محليا جاهزة للبيع. وقال مصدر أمني إن الوافد ضبط بعد الاشتباه فيه خلال حمله كيسا وسيره راجلا.

MENAFN07032024000130011022ID1107948216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث