Thursday, 07 March 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المسلسلات المعربة بين التحذير والترحيب

3/7/2024 8:59:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
ما عادت المسلسلات الدرامية المعربة ظاهرة عابرة على شاشاتنا، بل أضحت واقعا كرسه القيام بهذه التجربة مرارا وتكرارا منذ نجاح مسلسل «عروس بيروت»، وتوالي النجاحات، كما في «ستيليتو» و«الثمن» و«كريستال»، وصولا إلى «الخائن»، غير أن هذا الواقع الذي تلقفه بترحاب الكثير من الممثلين لا يزال يلقى معارضة من البعض الآخر، فكيف يدافع الجانبان عن موقفهما؟
الممثلة فيفيان أنطونيوس، التي خاضت حتى اليوم تجربتين في المسلسلات المعربة أولاهما في «عروس بيروت» ثم في «الثمن»، هي مع المضي في هذه السكة مادامت هذه الأعمال تحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا ومادام الجمهور بالتالي سعيد بها، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه المسلسلات يجب ألا تلغي المسلسل اللبناني المحض أو السوري المحض أو الكويتي المحض من أجل المحافظة على الهوية الدرامية لكل بلد.
وتعارض الممثلة ريتا حرب، التي مثلت في 3 مسلسلات معربة هي «عروس بيروت» و«ستيليتو» و«الخائن» والرابع كما يبدو على الطريق، معارضي هذه الأعمال، لاسيما لجهة قولهم إنها لا تشبه مجتمعاتنا العربية، مؤكدة أن الثرثرة والغيرة النسائية كما في «ستيليتو» أمران قائمان في هذه المجتمعات، وأسرار البيوت كما في «الخائن» واكتشاف الخيانة قائمان بدورهما. وبحسب ريتا، فإن أفضل رد على من ينتقد هذه الأعمال هو بالنجاح لأن ما من مسلسل معرب لم ينجح حتى اليوم.
بدورها، تقول بطلة «الثمن» رزان جمال إن خلط الثقافات أمر جيد وهي مع تعريب المسلسلات التركية على طريقتنا ومع تحميلها البصمة العربية بحيث لا تكون مجرد عملية استنساخ.
في المقابل، تقول الممثلة بياريت قطريب إن المسلسلات المعربة لا تجذبها وهي لا تتابعها لأن أحداثها مطولة وتطبخ على نار أكثر من هادئة، مشيرة إلى أنها وبالرغم من خوضها تجربة المسلسل الطويل في «روبي»، إلا أنها تفضل العدد القليل من الحلقات لأن هذا الأمر يأتي بعمل مشدود أكثر. وعما إذا كانت قصص هذه الأعمال تشبه مجتمعاتنا العربية، تجيب بياريت: «نعم ولا، ثمة مواضيع نعايشها، وأمور كثيرة أخرى مبالغ فيها».
بدورها، تحذر الممثلة جوليا قصار من محو الدراما اللبنانية الخالصة أو السورية الخالصة أو الخليجية الخالصة في حال استمر مد الأعمال المعربة وتم إنتاج كم هائل منها على حساب الدراما الخالصة، داعية المنتجين إلى وقف هذا المد ووضع خطة إنتاجية مختلفة.

MENAFN07032024000130011022ID1107948215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث