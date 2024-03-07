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جزى البارحة إخراج ذكي

3/7/2024 8:59:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
من الأمور الجميلة في مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 23 أن تجد عروضه مختلفة في طرحها على خشبة المسرح، وهذا الأمر يساعد الحضور، خصوصا الجيل الحالي، على أشكال مسرحية متعددة ليكون هو الحكم عليها قبل أن تعلن لجنة التحكيم نتائجها.
ومن العروض التي تستحق التوقف عندها عرض المعهد العالي للفنون المسرحية الذي احتضنته خشبة مسرح الدسمة وحمل عنوان «جزى البارحة» التي كتبته فلول الفيلكاوي وأخرجه بذكاء د.عبدالله العابر، وذلك للفكرة العميقة الذي حملها العرض، على الرغم من انه نص تراثي، لكنه يحمل الكثير من الواقعية التي نعيشها، خصوصا في صراع الشقيقات وماذا يسفر عنه.
المسرحية قدمت لنا قصة ربما من وحي الكاتبة، ولكنها موجودة عندما تستولي الأخت الكبرى على حبيب الأخت الصغرى حتى وإن كان هذا الحب من طرف واحد فتهرب معه وتتزوجه دون رضا والدها وتنجب منه، ومع مرور الوقت والسنوات تعود الأخت الكبرى إلى بيت والدها الذي مات حسرة على فعلتها لتجد خيال أختها الصغرى ينتظرها في البيت فيتجدد الصراع بين الشقيقتين حتى يصل لدرجة أن الأخت الصغرى تريد الاستيلاء على زوج أختها وولدها لأنها في قرارة نفسها هي الأحق بذلك، لتعيش الأخت الكبرى في صراع نفسي أزلي مع خيال أختها للمحافظة على زوجها وولدها حتى نهاية المسرحية التي أرادها المخرج د.عبدالله العابر مفتوحة ليشرك الحضور في التأويل بكيفية النهاية.
نجح المخرج د.عبدالله العابر في تفكيك فكرة الكاتبة فلول الفيلكاوي بمزجه الماضي والحاضر والمستقبل في الصراع القائم بين الشقيقتين من خلال حوش البيت الذي تحول بأسلوب ذكي إلى شاشات لتنقل ملامح الصراع الداخلي والنفسي إلى الحضور من خلال توظيف جميل للتقنيات الحديثة بما فيها استخدامه للمرة الأولى تقنية «المابينغ» التي أبهرت الحضور، وذلك من خلال استخدامها في أحداث المسرحية مع توظيف الأزياء والديكور والاضاءة بطريقة جميلة لترسم لنا لغة بصرية مبهرة أبعدت الملل في نفوس الحضور لتكرار الأحداث والحوارات.
الأداء التمثيلي كان مميزا من قبل الفريق التمثيلي في توصيل معاناتهم للحضور من خلال حركاتهم التعبيرية وانضباطهم في الدخول والخروج من خشبة المسرح، بالإضافة إلى التقاطعات الجميلة الذي يرسمونها فوق خشبة المسرح.
استحضار الشعر الشعبي والفنون الشعبية في مشاهد المسرحية نال استحسان الحضور لأنها وظفت بشكل رائع مع احداث المسرحية.
شكرا للمعهد العالي للفنون المسرحية على هذا العرض التراثي الممزوج بتقنيات حديثة لم تستخدم في السابق، والشكر موصول للكاتبة فلول الفيلكاوي التي تمتلك أفكارا عميقة في نصوصها التراثية، والشكر للممثلين حنان المهدي وهيا السعيد ومصعب السالم وعبدالوهاب دشتي وعبدالهادي دشتي لالتزامهم الكبير في العرض، والشكر الكبير لمخرج العرض د.عبدالله العابر على هذه الرؤية الإخراجية للنصوص التراثية القريبة من قلوب الجميع، خصوصا عندما تقدم باللهجة المحلية.

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