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فيصل الدوخي لـ الأنباء متفائل بـ الخن

3/7/2024 8:59:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
عبر الفنان السعودي فيصل الدوخي في حوار مع «الأنباء»، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل التراثي الجديد «الخن» الذي سيعرض رمضان المقبل، وقال: هذه أول تجربة درامية لي في الكويت وفخور جدا بها، وفخور ايضا لأنها مع «أبناء المنصور» النجمين محمد المنصور وحسين المنصور، وبمشاركة أساتذة مثل أسمهان توفيق وجمال الردهان وجمعان الرويعي وخالد البريكي وسماح، وعدد آخر من الفنانين المتميزين.
وأضاف فيصل: متفائل بهذا العمل، فالنص الذي كتبه محمد العنزي وبدر الجزاف رائع جدا، والرؤية الإخراجية لحسين دشتي مختلفة، والصورة عالية الجودة، بجانب المباراة التمثيلية القوية للنجوم المشاركين التي ستنعكس بإذن الله نجاحا على الشاشة، مستدركا: أقدم في «الخن» دور شاب يسافر بين زنجبار والكويت، لأن المسلسل يتكلم عن التجارة بين البلدين ويسلط الضوء على قصص اجتماعية ضمن أحداث شائقة. وأردف: «يمكن الناس تحب شخصيتي أو قد تكرهها لكنني استمتعت بالتجربة، وتعلمت كثيرا منها».
خيوط المعازيب
وتابع: لدي أيضا في رمضان مسلسل «خيوط المعازيب»، وسيعرض عبر شاشة «ام بي سي» و«شاهد»، وأشارك في بطولته مع النجوم عبدالمحسن النمر، ابراهيم الحساوي، ريم ارحمة، سعيد قريش، سمير الناصر، وفنانين آخرين، والعمل تأليف حسن العبدي، وشارك بالكتابة عباس الحايك ود.محمد البشير وعبدالمحسن الضبعان وأسامة القس، بإشراف هناء العمير، والإخراج لعبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال، مؤكدا انه يضع نصب عينيه ترك بصمة من خلال انتقاء أدوار تضيف إلى مشواره الفني ويكون لها أثر إيجابي في نفوس الجمهور.
وتطرق فيصل إلى ارتباطه الشديد بمهنة التمثيل، قائلا: أنا أعشق هذه المهنة، وفي سن العشرينيات كنت مشتتا بين مهن كثيرة ولا أعرف أين أجد الطريق الذي أسلكه! حتى التحقت بجمعية الثقافة والفنون، واشتغلت في كواليس المسرح واقتربت من صناعة الفنون سواء التمثيل او الانتاج والإخراج، وأشياء أخرى، مضيفا: التمثيل جعلني اكتشف عوالم مختلفة، وأتعرف على أشخاص من ثقافات متعددة، بجانب السفر للعمل خارج المملكة ففيه متعة ومن خلاله أطلع على مدى تطور صناعة الفن في الخارج وأحاول نقل الخبرة إلى بلدي، وواصل: أنا أستمتع بالتمثيل، والفترة التي لا يكون عندي فيها تصوير او عروض مسرحية أكون «تعبان نفسيا»، لكن عندما أشتغل وأتعب 14 او 15 ساعة وأكون في كواليس المسرح ولوكيشنات المسلسلات والأفلام أشعر بسعادة غامرة.
صناعة السينما
وبسؤاله عن السينما، أجاب: صناعة السينما في السعودية تتطور بشكل سريع ومرتب، وأفلامنا تحقق إيرادات كبيرة، وبالنسبة لي عندي تجارب تمثيلية جميلة في أفلام قصيرة شاركت في مهرجانات مختلفة، والحمدلله كان لها أصداء حلوة، كما تشرفت بأن أكون بطلا لفيلم الكبار «حد الطار»، إنتاج عام 2020، ومن كتابة مفرج المجفل، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي، وحقق الفيلم جوائز عالمية، منها حصولي على «أفضل أداء تمثيلي» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي من أجمل وأهم الجوائز بالنسبة لي.
وركز فيصل الدوخي خلال حديثه مع «الأنباء» على اهتمام السعودية بتصدير ثقافتها وموروثها الفني للعالم أجمع من خلال السينما، وقال: الأفلام العالمية تأتي للتصوير في المملكة لأنها وجدت عندنا مناطق جغرافية جديدة لم يرها العالم، ومن جانبنا نعمل على تقديم أفلام لقصص من تراثنا وتعكس ثقافتنا سينمائيا، ومن خلال «الأنباء» أوجه الشكر لوزير الثقافة سمو الأمير بدر بن فرحان، والشكر موصول الى هيئة الأفلام بقيادة المدير التنفيذي عبدالله العياف، الذين يدعمون تلك الصناعة بقوة، والجميع يلاحظ ان مهرجانات السينما السعودية أصبحت علامة في كل مكان، مثل مهرجان البحر الأحمر، ومهرجان أفلام السعودية، وإن شاء الله خلال هذه السنة هناك تجارب سينمائية كبيرة منتظرة.
تائهون فنيا
وأضاف: قبل 8 أو 9 سنوات ما قبل رؤية السعودية 2030 كنا شبه تائهين فنيا، «يا دوب يجيك عمل كل سنتين او تشتغل مسرحية وتقدر تعرضها يومين او ثلاثة»، لكن الآن ومع هذه النهضة والازدهار الذي نعيشه نعرض مسرحيات عديدة طوال السنة، ونشارك في مسلسلات درامية، والعالم العربي بدأ يشاهد أعمالنا ويعرف ان عندنا فنانين، والمخرجون والرسامون والشعراء والمغنيون السعوديون بدأوا يتألقون. وأردف: انطلاقتنا رائعة ومتأكد ان القادم أجمل بقيادة «عراب الرؤية» صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، هذا الرجل الذي جعلنا نفتخر و«ننبسط» كوننا سعوديين، والله يدوم علينا هذه النعمة، وأقول لكل إخواننا وزملائنا في العالم وخصوصا بالخليج والعالم العربي «حياكم في السعودية»، نحن دائما معكم نبحث عن الأفضل.
«الباك ستيج»
أما بخصوص المسرح، فقال: بداياتي الفنية كانت منه، ففي عام 2009 انضممت الى فريق مهرجان مسرح الطفل بالمنطقة الشرقية، وكنت اعمل في «الباك ستيج» وهذا أعطاني فرصة بأن أتعرف على كل من يخص المسرح من تصميم ديكور وإضاءة وأزياء وإخراج وتمثيل، ففي هذه الفترة تعلمت الكثير وبشكل سريع، وهذا جعلني أحب المسرح، فهو له ممتعة مختلفة، وأهم الأعمال التي قدمتها فيه «حبل الغسيل» والتي وصلت عروضها إلى 148 عرضا في جميع أنحاء المملكة، وقدمنا 45 عرضا في باخرة «الكروز» بمنتصف البحر، أيضا قدمت «بيت الكوميديا» هي إنتاج شركة «بلاك لايت»، ومؤخرا مسرحية «ذات اللايكات»، ولا أنسى مسرحية «السهم الملتهب» التي توثق لمسيرة الكابتن ماجد عبدالله، بمبادرة من المستشار تركي آل الشيخ، وعرضناها في «موسم الرياض» العام الماضي، ومن يعرفني عن قرب ويتابع شركتنا «بلاك لايت» سيجد اننا نهتم بإنتاج المسرح اكثر من التلفزيون والسينما بسبب حبنا له.
وعن سبب كثرة «ارتجاله» في المسرحيات التي يقوم ببطولتها، قال فيصل الدوخي: أنا من أنصار «الارتجال»، لكن في المكان الصحيح ووقت الحاجة فقط، وما يكون فوضويا أو إن صح التعبير غير مناسب للعروض، فـ «الارتجال» عنصر رئيسي لا بد ان يكون ممثل المسرح متمكنا فيه، وللعلم مسرحية «حبل الغسيل» التي ذكرتها لك قائمة بالكامل على «الارتجال»، مستطردا: نحن نصعد خشبة المسرح دون أي تحضير، وتأتي الأفكار بعد ذلك من الجمهور، ونقوم بتنفيذها بشكل مباشر.

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