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أسواق المال تعقد لقاءات مع كبرى المؤسسات والبنوك الاستثمارية الأجنبية

3/7/2024 8:59:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرارا لجهود هيئة أسواق المال لاستقطاب المستثمرين الأجانب وسعيها للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، عقدت الهيئة -بمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة- مجموعة من اللقاءات مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والبنوك الاستثمارية العالمية ضمن مشاركتها في ملتقى HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لعام 2024، والذي عقد في الإمارات نهاية شهر فبراير الماضي.
هذا، وقد قامت الهيئة في هذه اللقاءات بالتعريف عن منظومة سوق المال والتباحث مع بعض الجهات المهتمة في الاستثمار في السوق الكويتي وطرح بعض المنتجات، كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بمشروع تطوير منظومة سوق المال، وخاصة الاختبارات التي يتم عملها تحضيرا لإطلاق الوسيط المركزي وتكوين كيان منفصل لأداء هذا الدور من قبل الشركة الكويتية للمقاصة. كما تلقت الهيئة عدة مقترحات واستفسارات من خلال هذه اللقاءات فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في المنطقة وتطبيق نماذج مماثلة في الكويت.
كما تضمن الملتقى العديد من الورش والحلقات النقاشية بمشاركة أطراف متنوعة من بورصات ووكالات مقاصة وهيئات رقابية وبنوك استثمارية لمناقشة أبرز مشاريع أسواق المال التي يتم تنفيذها في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة أهم القضايا والمستجدات في هذه الأسواق.
وختاما، فإن هيئة أسواق المال تؤكد حرصها على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية. مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر التواصل مع الجهات الاستثمارية العالمية للحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، خاصة بعد انضمام الكويت إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى سعي الهيئة إلى استقطاب المستثمرين العالميين وما ينتج عن ذلك من تنويع لقاعدة المستثمرين ورفع لكفاءة السوق.

MENAFN07032024000130011022ID1107948211

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