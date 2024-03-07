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بلومبيرغ هيئة الاستثمار تستعد لإعلان أفضل أداء سنوي

3/7/2024 8:59:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن الهيئة العامة للاستثمار تستعد للإعلان عن أفضل أداء سنوي على الإطلاق، وان العوائد المتوقعة قد ترفع أصولها إلى تريليون دولار، وذلك في غمرة تعاظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد العالمي، مضيفة ان الأداء المالي الاستثنائي للهيئة يظهر دورها المحوري بالنمو المستدام، وجاء مدفوعا بالاستثمارات العالمية الاستراتيجية.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الفضل في هذا الأداء القياسي للهيئة يرجع جزئيا إلى ارتفاع السوق على نطاق واسع، لافته إلى أنه مع وجود ما يزيد على 800 مليار دولار من الأموال الحكومية الخاضعة لإدارتها، حققت استثمارات «هيئة الاستثمار» عوائد كبيرة، وخاصة في الأسواق الأميركية.
وقد حقق صندوق الثروة السيادي الكويتي نجاحا في أسواق عالمية متنوعة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى آسيا والأسواق الناشئة، وقد ساهم الارتفاع الكبير في المؤشرات مثل «S&P 500» و«Nasdaq 100» العام الماضي بشكل كبير في الأداء المذهل لهيئة الاستثمار خلال الأشهر الماضية.
وتقول «بلومبيرغ»، إن التخصيصات الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار في مختلف المناطق والقطاعات، تؤكد مكانتها كقطب استثماري عالمي، حيث يتركز اكثر من نصف استثماراتها في الولايات المتحدة، مضيفة أن الهيئة لا ترتكن إلى إنجازاتها السابقة، بل تعكف بنشاط على توسيع محفظتها الاستثمارية لتشمل مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الصندوق على زيادة حصته في قطاع الائتمان الخاص، الذي أصبح بديلا جوهريا للإقراض التقليدي، وتعد هذه التحركات جزءا من استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لتنويع الاقتصاد الكويتي بعيدا عن الاعتماد على النفط وتحقيق عوائد مستدامة للأجيال القادمة.

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