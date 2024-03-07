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المطيري الكويت كرست جميع الجهود لخدمة ذوي الاعاقة

3/7/2024 8:59:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري أن الكويت كرست جهودها لخدمة شريحة ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنهم المصابون بمتلازمة الداون من الأطفال.

وأشار المطيري في كلمته خلال افتتاح ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة الداون 2024 الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة الدوان إلى ضرورة المزيد من التوعية بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بالمصابين، والتعريف بحقوقهم في كل المجالات وإشراك هذه الفئة في المجتمع لتمكينهم ودمجهم فيه، مؤكدا ضرورة العمل على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال لتحسين نوعية حياة المصابين وتوفير الرعاية الصحية والتي تشمل إجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني وتوفير التدخل في الوقت المناسب.

وأضاف أن الهيئة لا تدخر أي جهد في دعم ذوي الإعاقة عموما وشريحة متلازمة الداون خاصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الذاتية والإندماج الاجتماعي، وهي حريصة على المشاركة الدائمة في مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تزيد من الوعي العام وتقدر دور أسر ذوي متلازمة الداون وتسلط الأضواء على مجهوداتهم الجبارة في سبيل تربية الأبناء وتوفير بيئة مناسبة لهم.

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