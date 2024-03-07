المطيري الكويت كرست جميع الجهود لخدمة ذوي الاعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري أن الكويت كرست جهودها لخدمة شريحة ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنهم المصابون بمتلازمة الداون من الأطفال.
وأشار المطيري في كلمته خلال افتتاح ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة الداون 2024 الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة الدوان إلى ضرورة المزيد من التوعية بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بالمصابين، والتعريف بحقوقهم في كل المجالات وإشراك هذه الفئة في المجتمع لتمكينهم ودمجهم فيه، مؤكدا ضرورة العمل على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال لتحسين نوعية حياة المصابين وتوفير الرعاية الصحية والتي تشمل إجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني وتوفير التدخل في الوقت المناسب.
وأضاف أن الهيئة لا تدخر أي جهد في دعم ذوي الإعاقة عموما وشريحة متلازمة الداون خاصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الذاتية والإندماج الاجتماعي، وهي حريصة على المشاركة الدائمة في مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تزيد من الوعي العام وتقدر دور أسر ذوي متلازمة الداون وتسلط الأضواء على مجهوداتهم الجبارة في سبيل تربية الأبناء وتوفير بيئة مناسبة لهم.
MENAFN07032024000130011022ID1107948209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.