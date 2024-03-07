Thursday, 07 March 2024 05:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوسري لـ الأنباء الموافقة على الدوام المقترح للعاملين بنظام المناوبة بقطاعي الرعاية والتنمية الاجتماعية

3/7/2024 8:59:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة مع وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري وأعضاء اللجنة المشتركة للمطالب العمالية، حيث عرض مجلس الإدارة العديد من المطالب الذي تقدم بها عدد من الموظفين للنقابة لعرضها على اللجنة.
وقال الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه المطالب خاصة في الدوام خلال شهر رمضان المبارك لقطاع الرعاية الاجتماعية، مطالبا بأن يكون من الساعة العاشرة صباحا لبدل (أ) وبدل (ب) مركز فرح بدلا من الساعة الثامنة وأن يتم الالتزام بساعات العمل المحددة من ديوان الخدمة المدنية، وتمت الموافقة على مطلب النقابة.
وأضاف: تم عرض طلب مقدم من مجموعة من الموظفين والذين يعملون بقطاع التنمية الاجتماعية (الدوام المسائي)، كذلك ما يتعلق بدوام شهر رمضان بأن يكون من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة، وتمت الموافقة على المقترح، مشيرا إلى انه في ختام الاجتماع توجه مجلس الإدارة بالشكر لتفهم وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة لمطالب النقابة لموظفي الوزارة.

MENAFN07032024000130011022ID1107948208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث