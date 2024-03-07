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مكتب الشهيد نظم حفله قريش رمضان السنوي

3/7/2024 8:59:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلن مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان عن سلسلة من الانشطة التي سينظمها المكتب لاسر الشهداء خلال المرحلة المقبلة تبدأ بـ «شاي الضحى» بعد عيد الفطر يتبعها التحضير بمناسبة يوم الشهيد في الثاني من اغسطس، بالاضافة إلى التحضير ومنذ الآن للاحتفالات الوطنية المقبلة عبر تنظيم حدث ضخم سيشكل مفاجأة لأهالي الشهداء والشعب الكويتي.
جاء ذلك خلال حضوره الحفل السنوي «قريش رمضان» مساء أمس الاول في حديقة الشهيد الذي ينظمه المكتب احتفالا بقدوم الشهر المبارك مع اسر الشهداء وذويهم تحت شعار «امانينا تسبق تهانينا».
وقال العوفان ان «القريش» عادة سنوية ينظمها المكتب كمناسبة للالتقاء مع الاسر وتبادل الأحاديث والأفكار والآراء حول اوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ومناقشة ما يقدمه المكتب من رعايات لهم.
ولفت إلى ان هذا العام تم استغلال هذه الفرصة لإفادة الأسر والأمهات والأرامل بندوة توعوية حول الغذاء السليم خلال شهر رمضان من تقديم الاختصاصي في هذا المجال د.عبدالله المطوع، وذلك لمساعدة الأسر في اتباع نظام غذائي مريح وصحي خلال الشهر المبارك.
واثنى على الإقبال والاستجابة للدعوة من قبل اسر الشهداء وأمهاتهم الذين ضحوا بالأبناء من اجل الكويت وأمنها.
بدوره، قدم اختصاصي التغذية د.عبدالله المطوع محاضرة توعوية حول العادات الغذائية في شهر رمضان وكيفية الاستفادة من الشهر للحفاظ على الصحة الروحية والنفسية والجسدية والعقلية.

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