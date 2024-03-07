إشهار جمعية ترتيل القرآن الكريم وعلومه رسميا



أوراد الجابر: سعادتنا لا توصف بإشهار الجمعية بعد عمل 12 عاماً لحفظ كتاب الله لبنات ونساء الكويت

شيخة العبدالله: عقد ونيّف من الجهود أثمر تخريج كوكبة من حافظات كتاب الله من مختلف الأعمار

عائشة الصفي: الفكرة بدأت في برنامج «سابقي الزمان واختمي القرآن» عام 2012 بمشاركة 70 حافظة إيمان العنزي: دور «ترتيل» كجمعية أهلية غير ربحية رائد في حفظ وتماسك المجتمع الكويتي المسلم



ليلى الشافعي

أكدت الشيخة أوراد الجابر أن سعادتها لا توصف لرعايتها حفل إشهار جمعية «ترتيل للقرآن الكريم وعلومه» بعد عمل ١٢ عاماً لحفظ كتاب الله لبنات ونساء الكويت. والذي أقيم في فندق ريجنسي.

حضر الحفل ثلة من سيدات المجتمع الكويتي، وأشادت الشيخة أوراد الجابر بعمل القائمات على الجمعية، شاكرة لهن سعيهن وإنجازهن في خدمة كتاب الله والقائمين عليه، وهذا هو ديدن الكويت العناية بحفظ القرآن الكريم وتوفير حلقات القرآن، فهنيئا لأهل الكويت ولنسائها على العناية بكتاب الله والحرص على مدارسته وحفظه والعمل به، مؤكدة على أهمية الارتباط الروحي مع القرآن الكريم والعمل بتعاليمه واحكامه.

من جهتها، أثنت الشيخة شيخة العبدالله على جهود الأخوات في بذل العطاء لخدمة القرآن الكريم طوال عقد ونيف والتي أثمرت تخريج كوكبة من حافظات كتاب الله من مختلف الأعمار، معبرة عن سعادتها بثمرة إنشاء كيان «جمعية ترتيل» في هذه الأجواء المفرحة لسيدات وبنات الكويت.

بدورها، قالت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة إيمان العنزي: نحن نثمن الجهد الكبير الذي تقوم به جمعية «ترتيل» في خدمة القرآن الكريم ودورها الرائد في حفظ وتماسك المجتمع الكويتي المسلم.

وأشادت بجهود القائمات على هذه الجمعية.

من جانبها، رئيسة مجلس إدارة جمعية «ترتيل» شيخة القراءات العشر الصغرى والكبرى عائشة الصفي بدأت كلمتها بالثناء على الله عز وجل ان أنعم علينا في هذا البلد الطيب بنعمة العناية بكتاب الله وتعلم علومه المباركة وخدمة حفظته، مشددة على وجوب حمد الله وشكره على هذه النعمة التي لا تكافئها نعمة.

وبينت الصفي ان الانطلاقة الاولى للجمعية ظهرت من فكرة برنامج «سابقي الزمان واختمي القرآن» عام 2012 والذي بدأ بعدد 70 حافظة، وأصبح الآن يضم اكثر من 600 حافظة كويتية ترعاهن 120 محفظة من المحفظات الكويتيات معظمهن من الحاملات للسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكللت المسيرة بإشهار جمعية «ترتيل» كأول جمعية أهلية نسائية كويتية غير ربحية تعتني بكتاب الله وتدارس علومه لتكون انطلاقة في العمل الدؤوب في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

من جانبها، قدمت عضو مؤسس ومستشار التخطيط الاستراتيجي للجمعية عواطف السلمان عرضــا لإستراتيجيـــة «ترتيل» التي انتهجتها منذ قرار الإشهار حتى تنفيذها على مدار 5 سنوات قادمة ان شاء الله.

وقالت: نحن باقون على عهد القرآن.

واختتم الحفل بمفاجأة هي ختمة كتاب الله كاملا بروايتي قالون عن نافع وابن كثير بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدى حافظات جمعية «ترتيل» الحافظة عائشة بوتلف على يد الشيخة عائشة الصفي، ثم دعاء الختمة والتأمين من الحضور، وقدمت احتفالية إشهار الجمعية الناشطة في العمل الإسلامي هناء الشطي.

تفاعل مؤثر.. وعلى العهد باقون

٭ كان تفاعل الحضور رائعا ومؤثرا، ودعوا للجمعية بالتوفيق وإكمال مسيرة الخير في خدمة كتاب الله تعالى.

٭ عن توقيع الشيخة أوراد الجابر: نحن بإذن الله على عهد القرآن معكن باقون وعلى الجهد مواصلون.

٭ اختتم الحفل بمفاجأة رائعة وهي ختمة كتاب الله كاملا بروايتي قالون عن نافع وابن كثير بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدى حافظات جمعية «ترتيل» الحافظة عائشة بوتلف.

٭ جمعية «ترتيل» أول جمعية أهلية نسائية كويتية غير ربحية تعتني بكتاب الله وتدارسه.