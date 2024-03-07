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البلدية توقع عقد مشروع تدوير النفايات

3/7/2024 8:58:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بتعاون مشترك بين البلدية وإدارة أملاك الدولة طبقا للمادة 105 وقعت البلدية أمس عقد اتفاق مع إحدى الشركات المحلية لتنفيذ مشروع اعادة تدوير النفايات الصلبة في منطقة ميناء عبدالله مما سوف يسهم في حماية البيئة وتقليل استخدام الاراضي في اعمال ردم النفايات دون أي تكاليف مالية على الدولة. جاء ذلك في اجتماع بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وقياديي وزارة المالية والبلدية.

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