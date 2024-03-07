البلدية توقع عقد مشروع تدوير النفايات
التاريخ
3/7/2024 8:58:59 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بتعاون مشترك بين البلدية وإدارة أملاك الدولة طبقا للمادة 105 وقعت البلدية أمس عقد اتفاق مع إحدى الشركات المحلية لتنفيذ مشروع اعادة تدوير النفايات الصلبة في منطقة ميناء عبدالله مما سوف يسهم في حماية البيئة وتقليل استخدام الاراضي في اعمال ردم النفايات دون أي تكاليف مالية على الدولة. جاء ذلك في اجتماع بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وقياديي وزارة المالية والبلدية.
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