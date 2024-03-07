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الديوان يستفسر عن إحالة موظفين للتقاعد بعد بلوغ سنوات خدمة بعضهم 38 عاما

3/7/2024 8:58:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن مجلس الخدمة المدنية يستكمل المناقشات حول البدلات والمكافآت المالية المستحقة لموظفي بعض الجهات الحكومية في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي.
وأوضحت المصادر، أنه تم في اجتماع المجلس الأربعاء من الأسبوع الماضي الاطلاع على المكافآت المطلوبة ومطالبات إجراء مناقلات بين أبواب الميزانية وتستكمل المناقشات اليوم تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة قبل نهاية الشهر الجاري موعد إغلاق ميزانية 2023-2024.
هذا، وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية سيرفع إلى مجلس الخدمة المدنية استفسارا عن إحالة مجموعة من الموظفين لديه إلى التقاعد بعد بلوغ سنوات خدمة بعضهم 38 عاما وزيادة العمر عن السن القانونية.
واستطردت بقولها: إن مسؤوليتنا تنطلق من أن الديوان بصفته الجهة المخولة تعميم القواعد واللوائح على الوزارات والجهات الحكومية ولديه قطاع شؤون التوظف الذي يراقب تنفيذها، لذلك «علينا أن نكون أولى الجهات التزاما بتطبيق هذه القواعد والنظم بصفة عامة، وفيما يتعلق بإحالة من تجاوزت سنوات خدمتهم الحد المعتمد إلى التقاعد بصفة خاصة، وذلك لالتزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذها».
وردا على سؤال حول عدد من ينطبق عليهم قرار الإحالة إلى التقاعد، أجابت المصادر: لدينا مجموعة من الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية بلغت سنوات خدمة بعضهم 38 عاما، وآخرين تتدرج سنوات خدمتهم بين 35 و34 و33 و32 و31 عاما، لذلك نستمزج رأي مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب.
وحول أسباب استمرارهم في الخدمة وعما إذا كان ذلك يتعلق بالحاجة إلى تخصصهم والمؤهل العلمي الذي يحملونه، قالت المصادر: بعضهم يحمل شهادة المرحلة المتوسطة والبعض الآخر الثانوية ومنهم من يحمل درجة البكالوريوس.

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